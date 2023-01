Estrela russa invicta do UFC consegue nocaute violento (VÍDEO) — CMIO Esportes

Umar Nurmagomedov ampliou sua invencibilidade com vitória em Las Vegas na noite de sábado

O chefe do UFC, Dana White, diz que o candidato peso galo Umar Nurmagomedov é “pronto para qualquer coisa,” depois que o lutador russo obteve uma vitória brutal por nocaute sobre o brasileiro Raoni Barcelos no primeiro round de sua luta no UFC Fight Night 217 em Las Vegas no sábado.

Nurmagomedov achatou Barcelos com um gancho de esquerda selvagem depois de dar um chute faltando 20 segundos para o fim do primeiro round. O russo seguiu com um soco no chão, mas Barcelos já estava desmaiado quando o árbitro Jason Herzog acenou para encerrar a luta.

O astro do Daguestão Nurmagomedov ficou sem a presença do famoso primo Khabib em seu córner no UFC Apex, depois que a lenda aposentada dos leves tomou a decisão de se afastar do MMA este ano, mas mesmo assim o jovem de 27 anos fez o trabalho de maneira impressionante para estender sua invencibilidade dentro do octógono do UFC para 4-0 e 16-0 no geral em sua carreira.

O presidente do UFC, White, revelou em sua coletiva de imprensa pós-evento que já havia conversado com Nurmagomedov sobre o que está por vir, com o russo com pressa para enfrentar a concorrência acima dos 135 libras.

“Ele realmente queria voltar e falar comigo esta noite,” White disse à mídia. “Ele vai para casa por uma semana e depois volta para cá e disse que está pronto para qualquer coisa que trouxermos para ele. Eu amo essa atitude e estou animado com esse garoto.”

Quando questionado se Nurmagomedov poderia ser jogado de volta à competição no UFC 285 em 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas, White disse que discutiria como o terreno está com os colegas antes de tomar uma decisão.

“Bem, ele está voltando, ele está saindo por uma semana… Provavelmente vamos transformá-lo rapidamente, quando os caras querem se recuperar rapidamente, eu adoro isso. Trata-se de encontrar o adversário certo. Tem muitas lutas que já estão acontecendo nessa categoria… Não sei, terça feira a gente começa a ver isso”, disse. disse Branco.

Nurmagomedov havia intensificado as coisas na primeira rodada contra o Barcelos, mostrando uma trocação habilidosa – especialmente usando chutes. A vitória foi a primeira por nocaute para Nurmagomedov dentro do UFC, com suas vitórias anteriores na promoção vindo por duas finalizações e decisão unânime.

Barcelos se tornou sua última vítima, com o brasileiro caindo para sua terceira derrota em suas últimas quatro lutas, tendo vencido cada uma das cinco primeiras lutas com a promoção.

Raked número 11 indo para a ação de sábado à noite, Nurmagomedov usou sua entrevista pós-luta para chamar qualquer um disposto a enfrentá-lo em março. Ele também se desculpou por acertar mais um golpe no abatido Barcelos, dizendo que não sabia que o brasileiro já estava completamente fora quando caiu no convés.

Observando de longe, Khabib Nurmagomedov expressou sua aprovação ao desempenho de seu primo, publicando um post no Instagram com um clipe do nocaute e descrevendo-o como um “declaração.” O companheiro de equipe e atual campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, também elogiou Umar Nurmagomedov, enviando seus parabéns em um post de mídia social e prevendo: “Ele vai ser campeão.”