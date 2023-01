Retorno da polêmica lenda da luta confirmado – CMIO Esportes

Jon Jones enfrentará Ciryl Gane pelo título dos pesos pesados ​​do UFC em Las Vegas em março, depois que o presidente da promoção, Dana White, confirmou que o ex-campeão Francis Ngannou foi dispensado da empresa.

Jones e Gane se enfrentarão no evento principal na T-Mobile Arena no UFC 285 em 4 de março, marcando o retorno do homem que muitos consideram o maior competidor de MMA de todos os tempos.

O ex-campeão meio-pesado Jones não lutou desde que defendeu seu título de 205 libras contra Dominik Reyes em fevereiro de 2020. O período que se seguiu viu Jones consistentemente provocar uma ascensão ao peso pesado em uma tentativa de ser coroado o mais recente campeão de dois pesos do UFC.

Jones, 35, agora terá essa chance – embora não seja a luta que muitos esperavam contra o lutador camaronês Ngannou, depois que White confirmou que o UFC não conseguiu fechar os termos do contrato com a estrela dos pesos pesados.













White disse que Ngannou, 36, recebeu uma oferta para torná-lo o “peso pesado mais bem pago” na história do UFC – superando o ex-astro Brock Lesnar – mas que recusou a proposta de contrato.

Ngannou lutou pela última vez em janeiro de 2022, quando fez a primeira defesa de título com uma vitória por decisão unânime sobre Gane. Ngannou anunciou posteriormente que passaria por uma grande cirurgia no joelho, embora as relações estivessem tensas com a hierarquia do UFC há algum tempo, com o lutador reclamando que não recebia o que merecia. O gigante dos pesos pesados ​​também anunciou uma passagem para o boxe para enfrentar nomes como Tyson Fury.

Anunciando a luta Jones-Gane após o evento do UFC em Las Vegas no sábado, o presidente da promoção, White, explicou as circunstâncias em torno da saída de Ngannou após sete anos e 14 lutas.

“Eu já disse isso a vocês antes, se vocês não querem estar aqui, não precisam estar.” White disse à mídia. “Acho que Francis está em um lugar agora onde ele não quer correr muito risco. Ele sente que está em uma boa posição onde poderia lutar contra adversários menores e ganhar mais dinheiro. Vamos deixá-lo fazer isso, liberá-lo de seu contrato e desistir de nosso direito de igualar.

White disse que Jones estava pronto para lutar contra qualquer um nas fileiras dos pesos pesados ​​após seu retorno. Apesar de estar envolvido em disputas contratuais com o UFC nos últimos anos, Jones assinou um novo contrato de oito lutas com a organização, de acordo com White.













Jones aparece regularmente nas listas dos maiores praticantes de MMA de todos os tempos. Sua única derrota em uma carreira de 28 lutas veio por desqualificação em uma luta contra Matt Hamill em 2009, enquanto a outra mancha no cartel de Jones veio em 2017, quando sua vitória por nocaute contra Daniel Cormier foi posteriormente declarada ‘no contest’ devido a um violação de doping.

Além das suspensões por doping, Jones enfrentou notoriedade por vários desentendimentos com a lei. Em setembro de 2021, ele foi detido em Las Vegas poucas horas depois de ser introduzido no Hall da Fama do UFC.

Jones será recebido em seu retorno ao UFC por Gane – a estrela francesa altamente cotada que conquistou o título interino dos pesos pesados ​​e estava invicto em 10 lutas antes de sofrer uma derrota por decisão para Ngannou em sua luta pelo título há 12 meses. Gane, de 32 anos, se recuperou da derrota ao nocautear Tai Tuivasa na terceira rodada da luta principal no UFC Paris, em setembro.