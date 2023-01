Organização russa oferece acordo a ex-campeão do UFC exilado — CMIO Esportes

A saída do ex-campeão peso-pesado Francis Ngannou do UFC pode representar uma oportunidade para a liga de luta russa Hardcore Boxing, que supostamente fez uma oferta multimilionária para garantir os serviços da potência camaronesa.

Ngannou, talvez o nocauteador mais temido da história do UFC, é oficialmente um agente livre após o término de seu contrato, com o chefe do UFC, Dana White, dizendo à mídia em Las Vegas no fim de semana passado que recusou o maior contrato de peso pesado do organização já se ofereceu para testar seu valor no mercado aberto.

Pensava-se que Ngannou havia solicitado uma provisão em qualquer novo contrato para permitir que ele enfrentasse desafios no ringue de boxe – um fator que os chefes do UFC aparentemente não estavam dispostos a permitir, mesmo depois que ele foi vinculado no ano passado a uma luta de alto nível contra campeão peso-pesado de boxe Tyson Fury.

Mas se Ngannou está procurando por um dia de pagamento atraente no ringue de boxe, ele não precisa ir além da liga de luta russa Hardcore Boxing, de acordo com seu chefe Anatoly Sulyanov.

“Temos boas notícias hoje – Francis Ngannou finalmente deixou o UFC”, Sulyanov anunciou online, via tradução.

“Então, Francis, eu tenho uma oferta para você – três milhões de dólares por uma luta no Hardcore Boxing em 18 de março em Dubai contra meu campeão dos pesos pesados ​​Soslan Asbarov.

“Já enviamos contrato ao seu gerente e aguardamos sua resposta. Pessoal, vamos a isso!”

Não houve resposta imediata dos representantes de Ngannou em relação à oferta – embora ainda não se saiba exatamente quando Ngannou estaria disponível para retornar à ação após sofrer uma grave lesão no joelho em dezembro de 2021, apenas algumas semanas antes do que provou ser sua última luta no UFC, contra Ciryl Gane.

Demorou apenas 60 segundos para Soslan “Cobra” Asbarov (4-0) marcar um knockdown duro no 1º e forçar a vitória por paralisação por TKO-1 sobre o velho de 40 anos 🇺🇸 Joel Shojgreen (14-4) no evento principal do Hardcore Boxing em Moscou pic.twitter.com/XfJOFdVDDF — Tim Boxeo (@TimBoxeo) 25 de dezembro de 2022

Asbarov, por sua vez, está com 3-0 em sua carreira ainda em desenvolvimento, mas impressionou em sua luta mais recente no mês passado, onde derrotou o lutador americano Joel Shojgreen, então com 14-3, por nocaute aos 58 segundos do primeiro round.

Antes disso, Asbarov conquistou uma vitória abrangente por decisão unânime contra o compatriota russo Dmitry Kudryashov – um lutador que teve 28 lutas a mais do que Asbarov.

Resta saber exatamente qual direção Ngannou tomará em sua próxima carreira, com grande interesse esperado de várias organizações de artes marciais mistas em garantir sua assinatura.