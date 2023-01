Boxeador campeão em rota de colisão com rival russo — CMIO Esportes

O russo Artur Beterbiev, 18-0, está com as mãos cheias no final deste mês, quando enfrentará o duro britânico Anthony Yarde, mas depois disso ele diz que quer concentrar seus esforços em finalmente tornar uma luta com o compatriota Dmitry Bivol uma realidade.

Beterbiev, de 37 anos, se estabeleceu como um dos maiores poderosos do boxe ao longo de sua carreira, vencendo cada uma de suas lutas por nocaute a caminho de conquistar títulos IBF, WBC e WBO em 175 libras.

Em Yarde, ele enfrenta outro nocauteador temível, mas, desde que saia ileso deste último teste, Beterbiev não fez rodeios ao anunciar o que ele quer como seu próximo desafio.

“Nós dois assinamos um contrato para lutar. Ele está tentando me bater o mais forte que pode e eu estou fazendo o mesmo. não há sentimentos”, disse Beterbiev sobre Yarde, contra quem ele luta na Wembley Arena, em Londres, em 28 de janeiro.

“Depois da luta só espero que ele esteja bem. Eu gosto de nocautear as pessoas? Não. Não há prazer nisso. Só espero que esteja tudo bem com eles.

“Eu só quero fazer um bom boxe, não bater nas pessoas.”

Mas quando se trata de Bivol, Beterbiev, o recente conquistador do lendário Saul ‘Canelo’ Alvarez, admite que este é um desafio que ele realmente tem perseguido.

“eu preciso do bivol”, disse ele sobre a estrela russa de 21-0. “Prefiro lutar com o Bivol porque ele tem a única coisa que eu preciso.

“Espero lutar com ele em 2023, mas o atraso não é meu, é deles. Nos últimos três anos ele sempre diz que vai lutar comigo a seguir, mas neste tempo fizemos lutas unificadas contra Oleksandr Gvozdyk e Joe Smith. Nós fizemos isso, enquanto ele acabou de falar sobre isso.

“Estávamos juntos na seleção como amadores, eu o conhecia na época, mas ele é mais novo do que eu. Faz dez anos que não nos falamos. Ele pesava 75kg (165lbs) naquela época, muito pequeno para mim.

“nunca fomos amigos.”

Mas Beterbiev também insiste que, embora Bivol seja o objetivo final, seu foco imediato está no desafio que o espera no ringue em Londres no final deste mês.

“O que me motiva é que antes de tudo eu tenho três cinturões e preciso defendê-los – não posso simplesmente entregá-los,” ele disse.

“Se alguém quer esses cinturões, precisa lutar. Vou tentar estar 100% preparado e vamos lutar contra eles para ver quem é melhor. O que me motiva agora é ter esses cinturões e precisar defendê-los – é isso.”

Outra vitória, e particularmente outro nocaute devastador contra um adversário do calibre de Anthony Yarde, certamente servirá para melhorar a já brilhante reputação de Beterbiev.

Mas suspeita-se que até entrar no ringue com Dmitry Bivol, ele não ficará realmente satisfeito com sua coleção de cinturões.