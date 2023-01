Astro do basquete universitário é preso após tiroteio fatal – CMIO Esportes

Darius Miles, uma estrela do basquete universitário da Universidade do Alabama, foi preso em conexão com o tiroteio fatal de uma mulher perto do campus de Tuscaloosa da universidade na manhã de domingo.

Miles, de 21 anos, e outro homem, Michael Lynn Davis, de 20, foram presos depois de supostamente abrir fogo contra um veículo em um local conhecido como ‘the Strip’ por volta de 1h45, horário local, no domingo, de acordo com uma reportagem da ABC News. .

Uma mulher, Jamea Jonae Harris, 23, foi baleada durante o incidente e mais tarde foi declarada morta.

Um dos dois suspeitos também foi baleado quando alguém no carro respondeu aos tiros, embora a identidade dessa pessoa ainda não tenha sido revelada. Não se acredita que seus ferimentos sejam fatais.

Os investigadores estão investigando relatos de que as duas partes se envolveram em uma briga verbal antes dos tiros serem disparados.

“Neste momento, parece que o único motivo foi uma pequena altercação que esses indivíduos tiveram com a vítima quando estavam na Strip.”, disse Jack Kennedy, da polícia de Tuscaloosa.

Miles é um júnior na Universidade do Alabama e jogou no time de basquete Crimson Tide. Ele não jogou no jogo do time contra a Louisiana State University no sábado, depois de supostamente ter sofrido uma lesão no tornozelo.

A Universidade do Alabama divulgou um comunicado logo após a prisão de Miles, no qual confirmava que ele havia sido retirado da equipe após sua prisão.

“Fomos informados da recente acusação contra o estudante-atleta Darius Miles; ele foi removido do campus e não é mais membro do time de basquete masculino do Alabama”, escreveu a universidade, confirmando também que os serviços de aconselhamento foram disponibilizados aos alunos.

“A maior prioridade da Universidade do Alabama é a segurança e o bem-estar da comunidade do campus,” continuou a declaração.

“Lamentamos o incidente que ocorreu perto do campus ontem à noite e estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos da vítima..”