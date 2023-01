Rússia traça planos para impulsionar o futebol – mídia – CMIO Esportes

A seleção masculina pretende fazer pelo menos cinco jogos em 2023, de acordo com um relatório

A Federação Russa de Futebol (RFU) está planejando que a seleção masculina jogue cinco amistosos em 2023, o que quase dobraria o número de jogos em que participou no ano passado em meio às proibições da UEFA e da FIFA.

De acordo com a TASS, a RFU tem “agendado provisoriamente” cinco campos de treinamento e o mesmo número de jogos para a equipe de Valery Karpin nos próximos 12 meses.

A Rússia jogou apenas três partidas internacionais masculinas em 2022 – viajando para o Tadjiquistão e o Uzbequistão para amistosos em novembro e enfrentando o Quirguistão em Bishkek em setembro.

Uma partida contra a Bósnia e Herzegovina havia sido planejada para São Petersburgo em novembro, mas a nação balcânica desistiu em meio à pressão para cancelar o jogo. Um encontro com o Irã também havia sido cogitado para o mesmo mês, mas não se concretizou.













Este ano, os jogos estão potencialmente planejados para o final de março, meados de junho, final de agosto, início de setembro, meados de outubro e novembro, de acordo com um documento visto pela TASS.

O futebol russo continua sujeito a proibições da FIFA e da UEFA em todos os níveis por causa do conflito na Ucrânia. Anunciado originalmente em 28 de fevereiro, as sanções privaram a Rússia da chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, e o país já foi retirado da qualificação para o Campeonato Europeu da UEFA de 2024.

Até agora, a Rússia perdeu seus recursos contra as proibições no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça, mas a RFU não descartou levar o caso ao Supremo Tribunal Federal Suíço.

A RFU anunciou em uma reunião do comitê executivo no final de dezembro que estabeleceria um grupo de trabalho ao lado da UEFA, em um esforço para encontrar um caminho de volta às competições internacionais para as seleções russas.

As autoridades russas estabeleceram o prazo até o início de abril para resolver o problema, com uma mudança da UEFA para sua contraparte asiática, a AFC, sendo levantada por alguns como uma alternativa em potencial.