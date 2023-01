Vencedor da Copa do Mundo inocentado de seis acusações de estupro – CMIO Esportes

Benjamin Mendy foi considerado inocente em seis acusações, mas enfrentará um segundo julgamento nas acusações restantes

O zagueiro do Manchester City, Benjamin Mendy, foi considerado inocente de seis acusações de estupro por um tribunal do Reino Unido, mas ainda deve enfrentar um segundo julgamento depois que um júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre outras acusações contra ele.

Mendy, 28, foi inocentado de estuprar quatro mulheres e agredir sexualmente outra, em um veredicto proferido no Chester Crown Court após um julgamento de seis meses. No entanto, o júri não conseguiu chegar a uma decisão sobre a acusação de estuprar uma mulher e tentar estuprar outra, o que significa que um novo julgamento ocorrerá. Louis Saha Matturie – descrito na mídia como Mendy’s “fixador” – também foi considerado inocente de três acusações de estupro.

Mendy foi descrito como cobrindo o rosto com as mãos após o “inocente” sentenças foram lidas. Os promotores alegaram que o jogador de futebol era um “predador” que havia estuprado as mulheres durante festas em sua mansão em Cheshire. Mendy e seu amigo Matturie negaram todas as acusações contra eles. O jogador de futebol disse que seu status o tornava “fácil” para pegar mulheres e foi “normal” para ele ter muitos parceiros, mas que cada uma das mulheres concordou em fazer sexo com ele.













Os veredictos unânimes foram entregues na quarta-feira após deliberações de um júri de sete homens e quatro mulheres, mas a decisão não pôde ser relatada até que os jurados chegassem a um veredicto sobre as duas acusações restantes – algo que eles não poderiam fazer. O juiz Steven Everett dispensou o júri na sexta-feira, e o julgamento de Mendy sobre as alegações pendentes está marcado para começar em 26 de junho.

Mendy foi inicialmente preso em novembro de 2020 e suspenso pelo Manchester City em agosto de 2021 após ser acusado de estupro. Respondendo às notícias de sexta-feira, o clube disse que “observa o veredicto do Chester Crown Court hoje.”

“Dado que há assuntos em aberto relacionados a este caso, o clube não está em posição de comentar mais neste momento”, disse. acrescentou.

No início do julgamento, o juiz ordenou que Mendy e Matturie fossem considerados inocentes de estuprar uma mulher de 19 anos depois que um vídeo apareceu mostrando que ela tinha o que foi descrito como “sexo entusiasmado e obviamente consensual” com Maturie.

Mendy passou um tempo em prisão preventiva, mas seus advogados disseram na sexta-feira que ele foi “encantado” ter sido inocentado das seis acusações de estupro e que limparia seu nome nas acusações restantes antes “reconstruindo” a vida dele.

Mendy mudou-se do Mônaco para o Manchester City em 2017. Ele é três vezes vencedor da Premier League com o time e fez parte da seleção da França que venceu a Copa do Mundo na Rússia em 2018.