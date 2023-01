Tribunal desportivo apoia FIFA contra clubes russos e ucranianos — CMIO Esportes

As equipes abriram um processo contra uma política de transferência que permitia que jogadores estrangeiros suspendessem seus contratos

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor da FIFA depois que o órgão regulador do futebol global enfrentou uma contestação de oito clubes russos e um time ucraniano em relação a uma política de transferência que permitia que jogadores estrangeiros suspendessem seus contratos.

O CAS, com sede em Lausanne, publicou seu veredicto na sexta-feira, dizendo que dois painéis decidiram que as medidas da Fifa “não foram grosseiramente desproporcionais e permaneceram dentro da esfera de discrição concedida à FIFA pela lei suíça.”

O caso envolveu a decisão tomada pela FIFA em junho de 2022, que estendeu a política de permitir que jogadores estrangeiros e comissão técnica de clubes russos e ucranianos suspendessem unilateralmente seus contratos até 30 de junho de 2023, caso não chegassem a um acordo mútuo com suas equipes. .













A FIFA implementou inicialmente as medidas de emergência em março de 2022 como resposta ao conflito na Ucrânia. A medida era supostamente uma forma de permitir que jogadores internacionais deixassem seleções russas e ucranianas sem medo de repercussões financeiras em meio à incerteza causada pelos combates.

No entanto, dirigentes do futebol russo condenaram as medidas como “discriminatório” e contrário a “os princípios da estabilidade contratual”. Oito times russos – Zenit São Petersburgo, Dínamo de Moscou, CSKA Moscou, Lokomotiv Moscou, Rubin Kazan, Sochi, Krasnodar e Rostov – apelaram formalmente ao CAS.

O time ucraniano Shakhtar Donetsk também lançou um recurso contra a FIFA, argumentando que a política era injusta e a privava de milhões em possíveis taxas de transferência de jogadores.

O CAS disse que um raciocínio detalhado no caso estava sendo finalizado e seria fornecido às várias partes “Em breve.”