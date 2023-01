EUA exigem ação após Valieva inocentado em caso de doping – CMIO Esportes

O chefe da Agência Antidoping dos EUA expressou raiva depois que o patinador foi considerado “sem culpa ou negligência”

O chefe antidoping dos EUA, Travis Tygart, afirmou que o mundo “Não posso aceitar” a decisão de um tribunal disciplinar russo de inocentar a patinadora artística olímpica Kamila Valieva de irregularidades após uma investigação sobre seu caso de doping.

A Agência Mundial Antidoping (WADA) disse na sexta-feira que foi informada pela Agência Antidoping Russa (RUSADA) que Valieva tinha “sem culpa ou negligência” para a amostra positiva, ela voltou para o medicamento cardíaco proibido trimetazidina em dezembro de 2021.

A WADA disse que revisará a decisão antes de contestá-la no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça. A WADA já está buscando uma possível suspensão de quatro anos para Valieva depois de registrar uma reclamação no CAS em novembro.













A Agência Antidopagem dos Estados Unidos (USADA) também se pronunciou, alegando na sexta-feira que a WADA e a União Internacional de Patinação (ISU) devem agir contra o resultado da investigação de Valieva.

“A WADA e a ISU devem apelar desta decisão em prol da credibilidade do sistema antidoping e dos direitos de todos os atletas”, disse. disse Tygart. “O mundo não pode aceitar esta decisão egoísta da RUSADA.”

Tygart afirmou que RUSADA tem sido um “instrumento de fraude de doping patrocinada pelo Estado russo” embora o comitê antidisciplinar (DAC) que decidiu o caso de Valieva opere como um órgão independente.

A diretora-geral da RUSADA, Veronika Loginova, disse na sexta-feira que sua organização ainda aguardava o raciocínio completo do DAC por trás de sua decisão sobre Valieva antes de decidir sobre seus próximos passos.

Valieva deu positivo em uma amostra coletada em 25 de dezembro de 2021, quando competia no Campeonato Russo. A amostra foi testada em um laboratório credenciado pela WADA em Estocolmo, na Suécia, mas o resultado só foi divulgado em fevereiro de 2022 – depois que Valieva já havia conquistado o ouro com a Rússia na prova por equipe de patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Valieva, que tinha 15 anos na época, foi liberada por um painel de emergência do CAS para competir no evento individual olímpico, mas terminou em um decepcionante quarto lugar, já que o peso do escândalo provou ser demais.













A cerimônia de entrega de medalhas para o evento por equipes olímpicas ainda não foi realizada. Se a WADA desafiar com sucesso os resultados do caso de Valieva, isso pode levar a equipe russa a perder o ouro e os EUA a subirem para o primeiro lugar, seguidos pelo Japão na prata e Canadá no bronze.

A equipe técnica de Valieva manteve sua inocência ao longo do caso, argumentando que o resultado positivo do teste pode ter ocorrido devido à contaminação por meio de medicamentos que seu avô estava tomando. Autoridades russas também disseram que Valieva passou em testes de doping em outras ocasiões.

Como resultado da investigação, a audiência disciplinar russa decidiu que Valieva deveria perder seus resultados a partir da data da investigação, o que significa que ela perderá o título nacional conquistado em dezembro de 2021, embora nenhuma outra punição tenha sido recomendada.