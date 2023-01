Abramovich ‘nunca teria contratado’ técnico do Chelsea em dificuldades – comentarista – CMIO Esportes

O clube londrino está em décimo lugar na tabela da Premier League sob o comando do novo técnico Graham Potter

O ex-proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, não teria recrutado o atual técnico Graham Potter porque o bilionário russo normalmente se voltava para “vencedores comprovados” para liderar o time, de acordo com o especialista em futebol Jamie Carragher.

Liderado pelo empresário americano Todd Boehly, o novo proprietário do Stamford Bridge optou por demitir o vencedor da Liga dos Campeões, Thomas Tuchel, do cargo de técnico do Chelsea em setembro e instalar o não comprovado inglês Potter em um contrato de cinco anos.

Embora classificado como um estrategista progressista e uma perspectiva empolgante, Potter, de 47 anos, não tinha experiência em um clube do tamanho do Chelsea, tendo trabalhado anteriormente em Brighton, Swansea e Ostersunds, além de passagens pelo futebol feminino e pelo nível universitário.

Sob o comando de Potter, o Chelsea caiu para o décimo lugar na Premier League e sofreu uma derrota para o rival londrino Fulham na noite de quinta-feira – a oitava derrota do Blues em suas últimas 11 partidas em todas as competições.

O ex-astro do Liverpool e da Inglaterra, Carragher, disse que Potter nunca teria sido contratado por Abramovich – e que ficaria surpreso se Potter tivesse mais tempo, a menos que os resultados melhorassem até o final da temporada.













“Sua melhor chance de sobreviver é a relutância de Boehly em minar sua estratégia. Ele não vai querer uma reviravolta embaraçosa tão cedo em sua propriedade. escreveu Carragher em sua coluna do Telegraph na sexta-feira.

“Com o maior respeito a Potter – um bom treinador cujo legado em Brighton e Hove Albion fala por si – ele nunca teria sido contratado durante a era Abramovich, onde a missão era entrar e começar a correr, e uma vez que o motor parado, você estava fora, geralmente substituído por um vencedor comprovado do calibre de classe mundial de José Mourinho, Carlo Ancelotti ou Antonio Conte.

Fãs descontentes do Chelsea foram ouvidos cantando o nome de Abramovich nos últimos jogos, bem como o do ex-técnico Tuchel, que os levou ao título da Liga dos Campeões de 2021 após apenas quatro meses no cargo.

A implacável cultura de contratar e demitir durante a gestão de Abramovich como proprietário do Chelsea entre 2003 e 2022 significava regularmente que o clube era um lugar turbulento, mas mesmo assim resultou em um fluxo constante de acréscimos ao armário de troféus de Stamford Bridge.

Abramovich foi forçado a colocar o Chelsea à venda em março passado, quando as sanções do governo do Reino Unido se aproximaram por causa do conflito na Ucrânia, abrindo caminho para Boehly e seu consórcio com sede nos Estados Unidos fecharem um acordo de £ 4,25 bilhões (US$ 5,2 bilhões) para comprar os londrinos.

A chegada de Boehly levou à saída de figuras proeminentes, como o antigo presidente do Chelsea, Bruce Buck, e a diretora Marina Granovskaia – que costumava ser descrita como o braço direito de Abramovich no clube.

Apesar de Boehly and Co. sancionar um gasto significativo em novos talentos durante o verão, a vida no oeste de Londres está atolada em incertezas sob a nova liderança do Chelsea. A forma atual da equipe deixa o Chelsea dez pontos atrás das vagas na Liga dos Campeões – algo que certamente preocupa financeiramente sua nova hierarquia.

A miséria do Chelsea foi resumida na noite de quinta-feira contra o Fulham, quando o novo empréstimo de João Félix foi expulso aos 58 minutos da partida com o placar de 1 a 1, tendo até então feito uma estreia promissora. O Fulham aproveitou a vantagem de um homem com um gol da vitória de Carlos Vinicius aos 73 minutos.