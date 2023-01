Revelados os resultados da investigação de doping de Valieva — CMIO Esportes

De acordo com a WADA, uma audiência disciplinar russa não considerou “nenhuma culpa ou negligência” da patinadora artística

Um tribunal russo determinou que a patinadora olímpica Kamila Valieva teve “sem culpa ou negligência” pela violação da regra de doping que desencadeou um grande escândalo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, de acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA).

A WADA anunciou na sexta-feira que foi informada dos resultados da audiência disciplinar realizada no caso de Valieva após uma investigação da Agência Russa Antidoping (RUSADA).

Valieva, que tinha 15 anos na época, apresentou um teste positivo para o medicamento cardíaco proibido trimetazidina em uma amostra coletada no Campeonato Russo em dezembro de 2021. No entanto, o resultado só foi relatado depois que ela competiu no evento da equipe de patinação artística em os Jogos Olímpicos de Pequim em fevereiro de 2022 – onde ajudou a seleção russa a conquistar o ouro.

A WADA disse em seu comunicado que o tribunal russo “descobriu que, embora a atleta tivesse cometido uma violação da regra antidopagem, ela não teve ‘nenhuma culpa ou negligência’ por isso.” Ressaltou, porém, que Valieva teria seus resultados desclassificados para o período da coleta da amostra – 25 de dezembro de 2021 – o que significa que perderá o título nacional russo conquistado naquela data.













A WADA apresentou uma queixa em novembro ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) expressando insatisfação com o tratamento do caso pela RUSADA e acusando-a de atrasos.

No comunicado de sexta-feira, a WADA disse que “solicitou uma cópia da decisão fundamentada completa, que revisará juntamente com os autos para determinar se a decisão está de acordo com os termos do Código Mundial Antidopagem.”

“No entanto, com base nos elementos do caso com os quais a WADA já está familiarizada, a Agência está preocupada com a conclusão de ‘nenhuma culpa ou negligência’ e não hesitará em exercer seu direito de apelar ao Tribunal Arbitral do Esporte, como apropriado,” acrescentou.

Ao longo do caso, a RUSADA citou o status de Valieva como um “pessoa protegida” devido a idade dela. Falando em dezembro, a presidente da organização, Veronika Loginova, rejeitou as alegações de que a RUSADA havia demorado muito para resolver o caso ou que havia sido maltratada.

Loginova comentou na sexta-feira que a própria RUSADA poderia contestar a decisão do tribunal russo – conhecido como comitê disciplinar antidoping (DAC) – que é independente.

“A RUSADA ainda não recebeu o texto integral da decisão da comissão disciplinar antidopagem, nomeadamente a sua fundamentação. Faremos uma avaliação legal da justificativa para a decisão tomada pelo comitê,” Loginova disse em comentários compartilhados pela TASS.

Mais amplamente, a RUSADA espera ser totalmente restabelecida pela WADA depois que uma proibição de dois anos por suposta manipulação de dados terminou em dezembro – fornecendo um pano de fundo potencialmente mais controverso para o caso de Valieva, embora seu problema não esteja relacionado.













Depois que a amostra de Valieva foi coletada no Campeonato Russo, ela foi enviada para um laboratório credenciado pela WADA em Estocolmo, na Suécia, para análise. O resultado positivo só foi divulgado depois que Valieva participou do evento da equipe nos Jogos de Pequim, com atrasos atribuídos a problemas relacionados à Covid nas instalações suecas.

Em meio ao intenso escrutínio da mídia, Valieva foi liberada por um painel de emergência do CAS para se apresentar no evento individual em Pequim, mas a provação cobrou seu preço e Valieva terminou em um decepcionante quarto lugar, apesar de ser o forte favorito ao ouro. O título acabou sendo conquistado pela russa Anna Shcherbakova, com a compatriota Alexandra Trusova na prata.

A equipe de Valieva negou qualquer irregularidade no caso de doping, sustentando que o teste positivo pode ter sido resultado de contaminação por remédio para o coração que seu avô estava tomando. As autoridades russas também afirmaram que Valieva passou consistentemente em outros testes.

O escândalo em Pequim fez com que a cerimônia de medalha não fosse realizada para o evento por equipes, onde o Comitê Olímpico Russo (ROC) liderou o pódio à frente dos EUA e do Japão, enquanto o Canadá terminou em quarto lugar. A WADA indicou que poderia buscar uma suspensão de quatro anos para Valieva com o CAS, o que significaria que ela e a equipe russa perderiam o título olímpico.

Valieva e seus compatriotas foram banidos das competições globais pela International Skating Union (ISU) nesta temporada por causa do conflito na Ucrânia. Isso os restringiu a eventos domésticos, e Valieva terminou em segundo lugar no Campeonato Russo no mês passado, atrás da estrela de 15 anos, Sofia Akateva.