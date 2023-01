Campeão russo de salto alto morre aos 23 anos — CMIO Esportes

A estrela russa do salto alto Leyla Salyamova morreu aos 23 anos após se envolver em um acidente de carro na Carélia. Salyamova, campeã russa de salto alto em 2021, trafegava em um veículo pela rodovia Sortavala, no distrito de Lakhdenpokhsky, quando o acidente fatal aconteceu na tarde de quinta-feira.

A Federação Russa de Mergulho expressou suas condolências ao confirmar a morte de Salyamova, com o presidente Stanislav Druzhinin descrevendo-a como “notícias chocantes.”

“Ela tinha 23 anos e não consigo imaginar o horror que seus pais e parentes estão vivendo agora. Expresso minhas condolências a eles. Em meu nome e da federação, direi que ajudaremos de todas as maneiras possíveis, inclusive na organização do funeral. Agora estamos entrando em contato com parentes sobre esse assunto”, acrescentou Druzhinin nos comentários compartilhados pela TASS.

De acordo com relatórios preliminares da polícia, o motorista e a passageira de um Mitsubishi Lancer morreram em uma colisão com um Volkswagen Tiguan. O motorista e o passageiro do Volkswagen foram hospitalizados.

Além de ter conquistado a medalha de ouro no salto alto russo, Salyamova, nascida em Kazan, também conquistou a medalha de prata no salto alto sincronizado no campeonato nacional de 2015. Ela competiu no renomado Red Bull Cliff Diving World Series, aparecendo no palco icônico Stari Most em Mostar, Bósnia e Herzegovina, no ano passado.