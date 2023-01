Djokovic fala sobre ‘vilanização’ – CMIO Esportes

O sérvio relembrou o tratamento que recebeu durante a saga que o levou à deportação da Austrália há 12 meses

Novak Djokovic disse que os relatos da mídia sobre sua deportação da Austrália há um ano distorceram a verdade e o pintaram como um “vilão,” embora ele ainda esteja feliz por estar de volta ao país para competir no Grand Slam deste ano em Melbourne.

Em um dos maiores escândalos esportivos da memória recente, Djokovic foi expulso da Austrália em janeiro passado, após a intervenção de funcionários do governo.

Depois de ser detido em um centro de imigração, Djokovic acabou perdendo uma batalha legal para permanecer na Austrália depois que foi alegado que sua presença no país poderia incitar o sentimento antivacina entre a população.

Djokovic havia chegado a Melbourne com isenção médica para competir no Aberto da Austrália de 2022, após se recuperar de uma infecção por Covid no mês anterior.

“Fui realmente atraído por uma tempestade na mídia em todo o mundo relacionada a qualquer coisa relacionada à Covid e à vacina”, disse. Djokovic disse em entrevista ao 9News Melbourne antes do torneio deste ano, que começa na segunda-feira.

“De repente, eu me tornei o vilão do mundo, o que obviamente é uma posição terrível para um atleta.”













Djokovic teve sua proibição de visto australiano de três anos anulada em novembro, depois que o governo removeu os requisitos de vacina para viajantes estrangeiros.

Ele sugeriu que a mídia deturpou os desenvolvimentos do ano passado, depois que ele recebeu uma isenção médica de um painel de médicos consultado pelos organizadores do torneio.

“Tenho que dizer que a mídia apresentou de uma forma completamente errada porque não foi isso que aconteceu, e muita gente ainda tem uma ideia errada sobre o que aconteceu”, disse. disse Djokovic.

“Havia mais duas ou três pessoas que vieram para a Austrália 10 dias antes de mim com exatamente a mesma isenção que eu tinha, e eu estava apenas seguindo as regras.

“Minha isenção foi verificada por um órgão independente e por um painel de médicos, então não se sabia quem estava fazendo o pedido, e eu vim com todos os documentos válidos.

“Tudo saiu do controle e então fui rotulado como isso ou aquilo. Foi tão grande na mídia que eu simplesmente não pude lutar contra isso, nem queria entrar nisso.

Djokovic repetiu sua posição de que não será vacinado contra o Covid-19, mas negou consistentemente ser um “anti-vacina”, em vez disso, afirma que ele apóia a liberdade de escolha sobre o que as pessoas colocam em seus corpos.

Ele admitiu que a provação de janeiro passado o afetou mentalmente e que ele se calou após o escândalo enquanto o furor diminuía.

“Ainda é lamentável e me dói que a maioria das pessoas tenha uma ideia errada sobre o que aconteceu. Isso é o que mais me machuca”, disse a estrela sérvia.













O 21 vezes vencedor do Grand Slam insistiu, no entanto, que não nutre má vontade em relação aos australianos.

“Não guardo rancor, definitivamente não sou contra o povo da Austrália. Eu estar aqui prova o quanto eu realmente quero estar aqui, o quanto eu quero jogar e o quanto eu gosto disso,” disse o homem de 35 anos.

Djokovic já teve sucesso desde seu retorno a Down Under, conquistando o título no evento ATP 250 em Adelaide no último fim de semana.

Os temores foram levantados sobre uma lesão no tendão de Djokovic durante o torneio e uma partida de treino subsequente contra o russo Daniil Medvedev nesta semana, embora Djokovic deva jogar outra partida de exibição na sexta-feira contra o herói australiano Nick Kyrgios.

Além disso, Djokovic iniciará sua tentativa de conquistar o décimo título recorde do Aberto da Austrália quando começar sua campanha contra o forasteiro espanhol Roberto Carballes Baena na próxima semana.

O atual campeão em Melbourne será Rafael Nadal, que aproveitou a ausência de Djokovic no ano passado ao derrotar o russo Medvedev na final.