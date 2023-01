Lenda olímpica soviética nega alegações de ataque cardíaco – CMIO Esportes

A ex-ginasta Larisa Latynina, 88, disse que estava no hospital para um exame detalhado

O ícone da ginástica olímpica soviética Larisa Latynina – que ganhou um recorde de nove medalhas de ouro durante sua notável carreira – negou as alegações de que sofreu um ataque cardíaco. A senhora de 88 anos disse que estava no hospital para um exame agendado e esperava receber alta em um futuro próximo.

“Está tudo bem comigo, me sinto bem” Latynina disse na sexta-feira, conforme relatado pela TASS. “Não tive nenhum ataque cardíaco, agora estou fazendo um exame aprofundado planejado. Eu não descartaria que terei alta em breve. Todo mundo estava preocupado com a minha saúde e recebi muita atenção, o que foi muito bom.”

Foi relatado na quinta-feira que Latynina havia sido hospitalizada no final de dezembro, com a veterana técnica de ginástica russa Valentina Rodionenko dizendo que ela havia sofrido um ataque cardíaco. No entanto, quaisquer preocupações imediatas com a saúde de Latynina terão sido dissipadas por seus próprios comentários sobre sua condição.

Latynina ganhou notáveis ​​18 medalhas olímpicas para a União Soviética na ginástica artística durante as décadas de 1950 e 1960, incluindo nove de ouro. Isso continua sendo um recorde para um ginasta masculino ou feminino, e Latynina manteve o recorde absoluto de número total de medalhas olímpicas por 48 anos, até que sua contagem foi quebrada pelo nadador americano Michael Phelps nos Jogos de Londres de 2012.

Notavelmente para a ginástica, Latynina ganhou sua última medalha de ouro aos 30 anos, quando competiu nas Olimpíadas de Tóquio em 1964. Além da passagem olímpica, Latynina conquistou 14 medalhas em Mundiais – sendo nove de ouro – e outras 14 medalhas em Campeonatos Europeus, que incluíram sete títulos.