Estrela russa da NHL acerta rival dos EUA com soco (VÍDEO) — CMIO Esportes

Fãs de hóquei entraram em conflito online depois que o defensor russo Mikhail Sergachev, do Tampa Bay Lightning, atingiu o rival do Vancouver Canucks, Conor Garland, com um grande soco em seu jogo na noite de quinta-feira. Alguns observadores afirmaram que Sergachev deveria ter sido punido pelo golpe, enquanto outros disseram que Garland mereceu.

As tensões aumentaram no final do terceiro período da vitória do Lightning por 5 a 4 sobre o visitante Canucks na Amalie Arena, quando Garland acertou o goleiro russo do Tampa, Andrei Vasilevskiy, depois que ele rematou. Sergachev limpou Garland, após o que o americano acertou uma mão direita que roçou o rosto do russo.

Ainda de luvas, Sergachev respondeu acertando um soco no queixo de Garland – que havia perdido o capacete na confusão. O ala imediatamente agarrou o rosto ao ser derrubado sobre um joelho.

O incidente ficou impune no gelo – mas iniciou um acalorado debate online. Alguns descreveram isso como um ‘soco’ de Sergachev e alegaram que ele deveria ser sancionado.

“A não chamada para o soco de Sergachev em Garland no último minuto é simplesmente embaraçosa. É por isso que as pessoas balançam a cabeça na arbitragem da NHL ”, afirmou o repórter de hóquei Iain MacIntyre no Twitter.

Um fã afirmou que Sergachev “deveria ter saído do jogo” para a mudança, com outro perguntando: “Como isso não é uma má conduta no jogo [penalty] para Sergachev.”

Outros questionaram essa narrativa, porém, dizendo que Garland havia iniciado o incidente. “Garland acertou o goleiro depois que ele cobriu o disco e então deu um soco em Sergachev primeiro… Sergachev respondeu. Os árbitros viram tudo, então nada foi chamado ”, twittou um fã.

“Garland apenas brincou com Sergachev e descobriu o grande momento”, disse outro. “Olhe para o vídeo, a mão de Garland roça o rosto de Sergachev pouco antes de ele lançar o gancho de direita nele,” acrescentou um observador.

Outro torcedor defendeu Sergachev, de 24 anos, escrevendo: “[He] respondeu ao golpe. Não foi uma punhalada suja nas costas. Ele não bateu com um pedaço de pau. Ele respondeu a um golpe no rosto.

O goleiro russo do Lightning, Vasilevskiy, fez 36 defesas durante o jogo, enquanto o ala russo do Tampa, Nikita Kucherov, marcou e deu uma assistência. O Lightning está em terceiro lugar na classificação da Divisão do Atlântico e, em seguida, viajará para o St. Louis Blues no sábado.