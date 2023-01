Messi rotulado como ‘anão hormonal’ em mensagens vazadas – mídia – CMIO Esportes

O argentino foi denegrido em trocas de WhatsApp entre ex-figuras importantes do Barcelona, ​​afirmou um relatório

Lionel Messi foi alvo de insultos cruéis compartilhados em mensagens entre ex-figuras importantes do Barcelona, ​​​​de acordo com uma reportagem da mídia catalã. Alega-se que Messi foi rotulado como um “rato de esgoto” e “anão hormonal” em uma dessas trocas.

El Periódico diz ter visto mensagens vazadas de um grupo de WhatsApp contendo membros anteriores do conselho do Barcelona, ​​incluindo o ex-presidente Josep Maria Bartomeu, que revelam o “aguda animosidade que a direção do clube sentia em relação aos pesos pesados ​​do vestiário.”

Em particular, foi dito que houve fúria entre os membros do grupo no final de janeiro de 2021, quando o jornal espanhol El Mundo vazou os supostos detalhes do contrato de grande sucesso de Messi com o Barcelona – momento em que Bartomeu e outras figuras deixaram o clube em desgraça.

Em relação a Messi, Bartomeu teria ouvido de seu ex-chefe de serviços jurídicos, Roman Gomez Ponti, que “não dá para ser uma pessoa tão boa com esse rato de esgoto… O clube deu tudo a ele e ele se dedicou a estabelecer uma ditadura de contratações, transferências, renovações, patrocinadores só para ele.

“E acima de tudo, o acúmulo de chantagens e desrespeito que o clube e nós que trabalhamos aqui sofremos desse anão hormonal que deve a vida ao Barcelona… ah!” Gomez Ponti teria acrescentado.













“Mas quando as coisas dão errado (pandemia) você recebe a famosa mensagem do WhatsApp: ‘presidente, abaixe o salário dos outros, mas não mexe em mim e no Luis [Suarez]’. Espero que ele saia no meio da indiferença do povo, que é a pior coisa que pode acontecer com ele”.

Outras figuras do vestiário do Barcelona, ​​incluindo o zagueiro Gerard Piqué e o meio-campista Sergio Busquets, também foram alvo de críticas, alegou o El Periódico.

Messi, de 35 anos, trocou o Barcelona pelo gigante francês Paris Saint-Germain no verão de 2021, depois que os catalães não conseguiram mantê-lo devido a restrições nos limites salariais da La Liga. Naquela fase, Joan Laporta havia retornado como presidente do clube após a saída de Bartomeu e de toda a diretoria do Barça em outubro de 2020. Bartomeu enfrentou grandes críticas depois que Messi pediu para deixar o clube vários meses antes, após uma humilhante Champions Derrota do campeonato para o Bayern de Munique.

Maior artilheiro de todos os tempos do Barcelona e amplamente reconhecido como seu maior jogador de todos os tempos, Messi continua sendo idolatrado pelos torcedores, mas enfrentou relações mais difíceis com a hierarquia no final de sua passagem pelo Camp Nou. Foi alegado em fevereiro de 2020 que altos dirigentes do Barça haviam contratado uma empresa de relações públicas em uma tentativa de difamar figuras-chave do clube – incluindo Messi – e reforçar a posição de Bartomeu. Essas alegações foram posteriormente negadas pelo Barcelona.

Messi ingressou no Barça aos 13 anos e conquistou uma série de títulos brilhantes durante seu tempo lá, incluindo dez títulos da La Liga e quatro coroas da Liga dos Campeões. Desde que se mudou para o PSG, ele conquistou o título da Ligue 1 francesa e finalmente levou a Argentina à glória na Copa do Mundo no Catar no mês passado.