Ícone do sprint olímpico ‘falta milhões da conta de investimento’ – mídia – CMIO Esportes

Há grandes discrepâncias com uma conta pertencente a Usain Bolt, de acordo com um relatório na Jamaica

Uma investigação foi iniciada na Jamaica depois que a lenda do sprint olímpico Usain Bolt foi informado de que milhões de dólares estavam faltando em uma de suas contas de investimento. De acordo com a mídia local, o escândalo gira em torno da empresa de investimentos jamaicana Stocks and Securities Limited (SSL), onde um ex-funcionário foi implicado em acusações de fraude.

O gerente de Bolt, Nugent Walker, confirmou os acontecimentos ao meio de comunicação nacional The Gleaner na quinta-feira, dizendo que Bolt havia tomado conhecimento do problema um dia antes e que a polícia e especialistas financeiros haviam sido chamados. “[Bolt] está nesta entidade há mais de 10 anos… Todo o seu portfólio está sendo revisto”, acrescentou Walker.

O Gleaner informou que um ex-funcionário da SSL foi implicado em “fraude maciça… incluindo as somas que faltam nas contas de Bolt,” embora nenhuma informação adicional estivesse disponível, inclusive sobre os valores exatos envolvidos ou o período de tempo coberto pela investigação.













Bolt, 36 anos, se aposentou das competições após o Campeonato Mundial de 2017 em Londres. Ele ganhou notáveis ​​oito medalhas de ouro olímpicas durante sua carreira e continua sendo o detentor do recorde mundial nos 100m e 200m.

Bolt foi de longe a maior estrela do atletismo durante seus dias de corrida, arrecadando US$ 33 milhões apenas em 2016 por meio de prêmios em dinheiro, aparições e patrocínios. Ele possui acordos lucrativos com empresas, incluindo a gigante de roupas esportivas Puma, e seu patrimônio líquido total é de cerca de US $ 90 milhões.

Foi relatado em agosto que Bolt havia entrado com pedidos nos Estados Unidos para registrar imagens de sua famosa celebração ‘Lightning Bolt’, com o objetivo de vender mercadorias e outros produtos usando o logotipo.