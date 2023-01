Repórter processa grande rede dos EUA por demissão do mandato da vacina – CMIO Esportes

Allison Williams está agindo contra a ESPN, acusando a rede de violar suas crenças religiosas

A rede esportiva americana ESPN está sendo processada pela ex-repórter Allison Williams e pela ex-produtora Beth Faber, que acusaram a gigante da radiodifusão de demiti-los em 2021 porque se recusaram a cumprir um mandato de vacina contra a Covid.

A dupla entrou com uma ação em Connecticut na quarta-feira, alegando que a ESPN e a controladora Disney violaram suas crenças religiosas ao rejeitar pedidos para permitir uma isenção de vacina.

Williams, que agora trabalha na Fox Sports como repórter secundária de futebol universitário, afirma que inicialmente solicitou o direito de não ser vacinada. “por motivo de deficiência” em agosto de 2021 porque ela deveria se submeter a fertilização in vitro.

Williams disse que não conseguiu fornecer uma carta do médico para respaldar sua inscrição, pois a equipe médica estava supostamente “ameaçado” por fazer isso. Isso levou Williams a solicitar uma isenção religiosa, que foi rejeitada antes de ela deixar a ESPN em outubro daquele ano.

Williams argumentou que não recebia vacina desde os 12 anos de idade, depois de experimentar “uma reação adversa” a uma vacina e que sua filha de dois anos não foi vacinada. De acordo com o processo, os empregadores de Williams na ESPN e na Disney não fizeram nenhum esforço para acomodar suas ofertas de trabalhar remotamente, usar máscara e passar por testes regulares como forma de contornar o problema.













No momento de sua demissão, Williams, de 38 anos, postou um vídeo no Instagram no qual afirmou que estava “não alinhado moral e eticamente” com a política de seus empregadores sobre mandatos de vacinas para funcionários. Em outro lugar, ela disse ao apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que os mandatos das vacinas eram “não americano” e “não o que acontece na terra dos livres.”

Depois de deixar a ESPN, Williams deu as boas-vindas ao segundo filho em julho do ano passado e anunciou em agosto que ingressaria na Fox Sports.

Como parte do mesmo processo aberto esta semana, a ex-produtora da ESPN Faber – que passou quase 31 anos na rede antes de sair em setembro de 2021 – argumentou da mesma forma que seus direitos foram violados depois que um pedido de isenção religiosa da vacinação foi recusado.

De acordo com o processo de 83 páginas, Williams e Faber estão buscando “danos compensatórios, pagamento atrasado e antecipado, danos à reputação, danos por trauma emocional e angústia, danos punitivos, honorários advocatícios razoáveis ​​e custos da ação, juros pré e pós-julgamento.”

Em outro aspecto do caso, a ação de Williams e Faber alega que há uma “entrelaçado” relação entre a Disney e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e que este último exerce controle editorial sobre o conteúdo da Disney. “Esse controle não para no conteúdo, mas se estende ao incentivo direto, indireto e oculto no que diz respeito a políticas e práticas, como requisitos de vacinação”, alegou.