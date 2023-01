Chefe do UFC discute ‘punição’ após ser filmado batendo na esposa — CMIO Esportes

Dana White indicou que não enfrentaria nenhuma penalidade formal, apesar da raiva generalizada sobre o incidente

O presidente do UFC, Dana White, disse que terá que carregar uma “rótulo” após ser filmado dando um tapa na esposa, mas sugeriu que não será punido formalmente pela organização ou sua controladora.

Enfrentando a mídia na quarta-feira antes do UFC Vegas 67 neste fim de semana, White se desculpou, mas disse que tinha “possuído” o incidente em que ele foi visto esbofeteando sua parceira Anne na véspera de Ano Novo em uma boate em Cabo, México, depois que ela o esbofeteou quando ele segurou seu pulso.

White disse que aplicar punição a ele infligiria mais danos a outras pessoas na organização.

“Quais devem ser as repercussões? Eu tiro 30 dias de folga? Como isso me machuca?… Eu sair machuca a empresa, machuca meus funcionários, machuca os lutadores. Não me faz mal”, disse o chefe do UFC em meio a pedidos para que ele seja disciplinado.

“Preciso refletir? Não, não preciso refletir… Já fui contra isso. Eu possuo isso. Estou lhe dizendo que estou errado.”













White disse que discutiu a situação com Ari Emanuel, que é o CEO da Endeavor, empresa controladora do UFC, e também com a parceira de transmissão ESPN.

“Ninguém está feliz com isso. Nem eu. Mas aconteceu e tenho que lidar com isso. E qual é o meu castigo? Aqui está minha punição: eu tenho que andar por aí pelo tempo que eu viver – são 10,4 anos, ou são mais 25 anos – e é assim que sou rotulado agora ”, Branco acrescentou.

“Minha outra punição é que, tenho certeza que muita gente, seja mídia, lutadores, amigos, conhecidos, que tinham respeito por mim, podem não ter respeito por mim agora.

“Há muitas coisas com as quais terei que lidar pelo resto da minha vida que são muito mais punitivas do que o quê, eu fico 30 dias, 60 dias ausente? Isso não é um castigo para mim. A punição é que eu fiz isso e agora tenho que lidar com isso.

O incidente, que foi compartilhado em imagens obtidas pelo TMZ, surgiu quando White se prepara para lançar uma nova ‘Power Slap League’ que leva seu nome e está programada para ir ao ar no TBS. O programa foi adiado de 11 a 18 de janeiro, mas ainda está programado para ser transmitido.

O patrão do UFC acrescentou que não esperava ser defendido por lutadores ou funcionários do UFC, e que havia “sem desculpa” por suas ações.

“Todas as críticas que recebi esta semana são 100% justificadas e receberão no futuro… Você não se recupera disso. Você nunca se recupera disso,” White disse, repetindo as palavras que ele usou em uma entrevista de 2014 ao discutir a violência de homens contra mulheres.

No início desta semana, o grupo de direitos das Mulheres Legislativas da Califórnia pediu a renúncia de White em uma carta aberta endereçada à Endeavour, empresa controladora do UFC, embora isso pareça improvável, dados os últimos comentários de White.