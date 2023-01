Medvedev recebe desejo de Djokovic como sorteio do Aberto da Austrália revelado – CMIO Esportes

O russo foi colocado em uma metade diferente do sorteio para a estrela sérvia em Melbourne

A esperança masculina russa Daniil Medvedev e o nove vezes vencedor Novak Djokovic foram colocados em metades separadas do sorteio do Aberto da Austrália de 2023, o que significa que eles só poderiam se enfrentar na final do torneio. No entanto, Medvedev pode ter que enfrentar o atual campeão Rafael Nadal nas quartas de final.

O sorteio do primeiro Grand Slam da temporada foi anunciado em Melbourne Park na quinta-feira, antes do início do torneio em 16 de janeiro. Medvedev, finalista derrotado nas duas últimas edições do evento e sétimo cabeça-de-chave este ano, iniciará sua campanha contra o não cabeça-de-chave americano Marcos Giron no primeiro turno.

Além disso, ele pode enfrentar um teste inicial difícil contra o americano Sebastian Korda na terceira rodada, com Korda vencendo Djokovic na final do Adelaide International no último fim de semana.

Medvedev está no mesmo quarto do sorteio que Nadal, 22 vezes vencedor do Grand Slam – o homem que o venceu em uma épica disputa de cinco sets na final de Melbourne no ano passado. Desta vez, a dupla pode se enfrentar nas quartas de final, embora Nadal, 36, abra sua campanha com uma partida potencialmente complicada contra o jovem britânico Jack Draper.













Após sua derrota para Djokovic na semifinal de Adelaide na semana passada, Medvedev disse que faria questão de evitar o sérvio na mesma metade do empate em Melbourne – e seu desejo foi atendido.

Em busca de um recorde de 10º título individual masculino em Melbourne, depois de retornar à Austrália após sua infame deportação há 12 meses, Djokovic enfrentará o espanhol Roberto Carballes Baena na primeira rodada. Djokovic está, no entanto, no mesmo quarto do sorteio que o herói da casa, Nick Kyrgios – o homem que ele derrotou na final de Wimbledon em 2022.

Apesar de ter conquistado o título do Adelaide International no fim de semana passado, Djokovic, de 35 anos, tem enfrentado preocupações sobre sua condição física indo para Melbourne depois de interromper uma partida de treino com Medvedev nesta semana, aparentemente cautelosa por causa de um problema no tendão. Djokovic deve enfrentar Kyrgios em outra partida de exibição na sexta-feira.

Em outra parte do sorteio, Andrey Rublev será o russo com melhor cabeça-de-chave em Melbourne, no quinto lugar. Ele enfrenta o ex-finalista do Aberto da Austrália, Dominic Thiem, na primeira rodada. O interesse de outros homens russos inclui Karen Khachanov. O cabeça-de-chave número 18 abrirá sua campanha contra Bernabe Zapata Miralles.

No sorteio feminino, Daria Kasatkina é a russa com maior número de cabeças-de-chave, número oito, e começa em Melbourne contra a compatriota Varvara Gracheva. A ex-finalista do Aberto da França, Anastasia Pavlyuchenkova, está voltando ao tênis do Grand Slam depois de perder grande parte de 2022 devido a uma lesão, e enfrenta a italiana Camila Giorgi na primeira rodada.

De acordo com a política da ATP e da WTA, os jogadores russos foram liberados para competir no Aberto da Austrália em status neutro, apesar das proibições generalizadas impostas por outros esportes por causa do conflito na Ucrânia. A Tennis Australia resistiu aos apelos do embaixador ucraniano Vasyl Myroshnychenko para uma proibição total a ser imposta aos russos no torneio.