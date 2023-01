UEFA estuda restabelecer a Rússia – Moscou – CMIO Esportes

Atletas russos foram suspensos de muitas competições entre nações por vários meses

A UEFA, entidade reguladora do futebol europeu, vai formar um grupo de trabalho para discutir o potencial regresso da Rússia ao futebol internacional, de acordo com o secretário-geral da Federação Russa de Futebol (RFU), Maxim Mitrofanov.

A Rússia foi suspensa indefinidamente da participação em torneios internacionais de futebol durante grande parte do ano passado devido à oposição internacional à situação na Ucrânia, levando figuras do futebol russo a considerar uma mudança da Uefa para a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Pensava-se que, se a Rússia transferisse seu registro para a AFC, sua elegibilidade para se classificar para torneios internacionais, como a Copa do Mundo da FIFA, seria reintroduzida.

As eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026, que será sediada conjuntamente pelos Estados Unidos, México e Canadá, começam em outubro deste ano.

Mas, de acordo com Mitrofanov, tanto a RFU quanto a Uefa concluíram que um grupo de trabalho será lançado para identificar e supervisionar um possível roteiro para acabar com o exílio da Rússia do futebol internacional dentro da infraestrutura existente da Uefa.

“Planeamos que a UEFA forme um grupo de trabalho esta semana”, disse Mitrofanov, via RIA Novosti.

“Ainda estamos esperando quem vai se juntar a ela. Isso é uma questão de consulta, cada lado fará suas propostas. Agora o trabalho está em andamento no modo padrão.”

Ele adicionou: “Os colegas da UEFA devem entender isso e participar da criação de um roteiro, a remoção das restrições graduais que existem.”

O chefe da RFU, Alexander Dyukov, também afirmou que planeja convidar figuras da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional (COI) para o grupo de trabalho.

O COI tem sido fundamental para a onda de sanções esportivas impostas à Rússia desde fevereiro passado, com várias federações esportivas em todo o mundo seguindo seu exemplo na imposição de restrições ao esporte russo.

No entanto, o presidente do COI, Thomas Bach, disse recentemente que acredita que tais sanções não devem afetar especificamente os atletas russos, mas que as penalidades coletivas devem continuar por enquanto.

“Não vamos pintar todos com o mesmo pincel por causa das ações de seu governo”, disse Bach em dezembro.

“Atletas nunca devem ser vítimas de políticas de seu próprio governo.”