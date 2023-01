Prodígio do futebol russo descarta questões de nacionalidade – CMIO Esportes

O craque do Dínamo de Moscou, Arsen Zakharyan, 19, rejeitou as sugestões de que está pensando em mudar sua lealdade nacional para a Armênia.

O conceituado Zakharyan, que somou seis partidas pela Rússia, atraiu especulações na mídia de que ele está pensando em mudar para a nacionalidade armênia – onde seus pais nasceram – para ajudar a concluir uma transferência de alto nível para o gigante da Premier League, o Chelsea.

Esteve perto de uma transferência para o clube londrino no verão passado, mas foi cancelada devido a dificuldades relacionadas com o registo de jogadores da Rússia na sequência de sanções impostas ao país devido à operação militar na Ucrânia.

Mas Zakharyan diz que, apesar dos rumores, ele continua totalmente comprometido com a seleção russa de Valeri Karpin.

“Quanto aos rumores sobre a mudança de cidadania, nada precisará ser alterado”, disse Zakharyan à agência de notícias RIA Novosti.

“Eu mesmo vi na Internet. Foi só uma espécie de recheio, não fiz nada. Não existem tais pensamentos agora.”

De acordo com vários relatos, o Chelsea manteve um forte interesse em Zakharyan, já que o novo co-proprietário do clube, Todd Boehly, continua a supervisionar uma reconstrução em larga escala do time inglês em dificuldades.

Os resultados foram prejudicados desde a venda do clube por Roman Abramovich em maio, com o novo chefe Graham Potter sob pressão significativa para galvanizar o primeiro time atingido por lesões, e os ex-vencedores da UEFA Champions League definhando na décima posição na Premier League e já eliminados de ambos competições da copa nacional.

Zakharyan se encaixa muito bem no projeto, no entanto, para o tipo de jogador jovem e criativo que eles procuram infundir no time – mesmo que o próprio jogador esteja ficando um pouco cansado da especulação.

“As notícias constantes sobre o Chelsea não são mais urgentes. Eu mesmo leio as notícias nas redes sociais todos os dias. Eu já estou bem com isso,” ele disse.

“Se [football journalist] Fabrizio Romano escreveu que o Chelsea ainda está interessado, então está. Agora estou passando no exame médico, me preparando para a temporada. Não existe tal coisa que eu pensei diretamente sobre isso com toda a minha cabeça.

“Eu mesmo não posso dizer o que e como será com o Chelsea. O time faz piadas sobre o Chelsea – tudo bem, mas cansei de falar. Vou à Internet, lá alguém fala sobre esse assunto. estou cansado.”

O Dínamo de Moscou está atualmente na quarta posição na Premier League russa, cerca de 13 pontos atrás do líder Zenit São Petersburgo.

Os jogos domésticos da Rússia devem ser retomados no início de março.