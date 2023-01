Lenda do MMA russo não vai treinar compatriota na luta pelo cinturão – dirigente – CMIO Esportes

O ex-campeão Khabib Nurmagomedov anunciou que está se afastando de todas as formas de MMA

A recente decisão de Khabib Nurmagomedov de se afastar das artes marciais mistas provavelmente significa que ele não estará no córner de seu amigo e parceiro de treinamento Islam Makhachev para sua defesa do título dos leves do UFC 284 contra Alexander Volkanovski, de acordo com seu empresário Rizvan Magomedov.

Foi revelado nos últimos dias que o ex-campeão do UFC Nurmagomedov, que se aposentou em 2020 das competições ativas com um recorde imaculado de 29-0, se afastaria totalmente das artes marciais mistas depois de declarar seu desejo de passar mais tempo com sua família.

Desde que se aposentou de sua carreira na gaiola, Nurmagomedov embarcou em uma carreira de treinador florescente, com seus alunos fazendo um impressionante 19-2 em 2022 – incluindo vitórias de títulos mundiais para Makhachev, bem como para seu primo, Usman Nurmagomedov.

O momento do anúncio de Khabib levou a dúvidas sobre se ele estaria ou não ao lado da primeira defesa de título de Makhachev contra o campeão peso pena do UFC e rei peso por peso Volkanovski, que lidera o UFC 284 em 11 de fevereiro em Perth, Austrália.

Mas, de acordo com seu empresário Rizvan Magomedov, é improvável que Khabib esteja disponível para ajudar seu colega de longa data.

“Acho que ele deixou claro e foi uma decisão tão equilibrada que ele abordou por muito tempo”, disse Magomedov à Match TV, quando questionado se Khabib viajaria no próximo mês.

“Não há necessidade de procurar por motivos de bastidores ou incidentes radicais ali. Ele acabou de chegar a isso [decision]. Ele encerrou a carreira em 2020, mas viaja durante os campos de treinamento, durante as lutas.

“Dos doze meses ele fica dez fora de casa, constantemente nessas viagens.

“E ele tomou tal decisão que era hora de ficar com a família, dedicar tempo aos filhos.

“E, muito provavelmente, ele vai perder essa luta, sim.”

Em vez disso, Makhachev será encurralado pelo técnico de longa data Javier Mendez, que mora nos Estados Unidos, bem como pelo lutador de estilo livre do Azerbaijão, Muslim Amiraslanov, para a luta, que promete ser o maior teste da carreira do lutador russo.

Tanto Khabib quanto Makhachev começaram seu treinamento sob a tutela do pai de Khabib, Abdulmanap, que morreu em 2020.

Khabib citou Makhachev como seu sucessor na divisão dos leves do UFC – uma profecia que se cumpriu quando ele conquistou o título vago em uma luta com o ex-campeão Charles Oliveira em outubro.

E se Makhachev vencer Volkanovksi, ele provavelmente sucederá o australiano no topo do ranking peso por peso do UFC, assumindo o manto de Khabib Nurmagomedov após sua aposentadoria há mais de dois anos.