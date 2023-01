Djokovic provoca temores de lesão antes do Aberto da Austrália (VIDEO) – CMIO Esportes

A busca de Novak Djokovic pelo décimo título do Aberto da Austrália está ameaçada depois que o sérvio foi forçado a se retirar de um jogo-treino com o russo Daniil Medvedev depois de jogar apenas um único set na quarta-feira.

Djokovic, que foi deportado da Austrália antes do torneio há um ano em meio a uma disputa de vacinação contra a Covid-19 com as autoridades do país, tem dominado desde sua primeira vitória no evento em 2008 – e outro título o empataria com o espanhol rival Rafael Nadal por 22 vitórias no Grand Slam.

Mas há temores de que o quinto jogador do ranking mundial entrará no torneio com menos de 100% depois que ele pareceu agravar uma lesão no tendão que sofreu durante o recente Adelaide International em seu amistoso contra Medvedev.

Djokovic, cuja partida de treino com Medvedev foi sua primeira atuação em Melbourne desde a disputa turbulenta do ano passado, retirou-se cerca de 40 minutos antes do esperado enquanto vencia por 3 a 2 depois de exigir tratamento fisioterapêutico quando os jogadores trocaram de lado.

Ele estava recebendo extensões de joelho, que costumam ser usadas para aliviar lesões nos tendões.

“É um tendão com o qual tive problemas em Adelaide, na verdade”, disse Djokovic depois.

“Foi contra o Medvedev quando jogamos as semifinais, e voltei a jogar com ele hoje em um treino. Eu apenas senti um pouco puxando e não queria arriscar nada pior, então joguei um set e pedi desculpas a ele [and] ele estava entendendo.

“Eu só quero evitar qualquer tipo de susto maior antes do Aberto da Austrália.”

Djokovic venceu apenas mais um jogo na sessão, mas recebeu tratamento fisioterapêutico em mais duas ocasiões antes de interromper a partida aos 36 minutos de jogo, com Medvedev vencendo o set por 6–4.

Os dois deveriam jogar por um total de cerca de 75 minutos.

Djokovic foi substituído pelo espanhol Pablo Andujar, 155º classificado, para que Medvedev pudesse jogar o restante de sua sessão de aquecimento programada.

A lesão sofrida por Djokovic foi notada inicialmente na semana passada na semifinal de Adelaide, coincidentemente durante outra partida com Medvedev, durante a qual ele precisou de um tempo médico fora da quadra.

Ele também foi visto esticando a perna entre trocas de rali estendidas com o jogador russo.

No entanto, ele estava apto o suficiente para vencer a final do Adelaide International contra Sebastian Korda por um placar de dois sets a um.

Resta saber até que ponto, se houver, o tendão de Djokovic afetará suas ambições no Aberto da Austrália, mas o desenvolvimento certamente não é o ideal para um jogador que terá os olhos do mundo do tênis firmemente fixados nele ao longo do curso. das próximas semanas.