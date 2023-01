Jogador de futebol que se recusou a se ajoelhar no BLM ganha acordo – CMIO Esportes

Kiersten Hening, ex-jogadora de futebol americano universitário da Virginia Tech, recebeu um acordo de $ 100.000 depois de alegar que foi discriminada por se recusar a se ajoelhar antes de um jogo como parte de uma demonstração de justiça social em nome do movimento Black Lives Matter.

Hening receberá a quantia por concordar em desistir de um processo federal contra o técnico da Virginia Tech, Charles Adair, que alegou que seu direito à liberdade de expressão da Primeira Emenda sob a Constituição dos EUA estava sendo violado, de acordo com um relatório do Roanoke Times.

Sob os termos do acordo, nem Adair nem Hening admitem qualquer irregularidade, o que ocorre depois que Hening afirma que foi retirada da equipe depois que Adair ficou frustrado com suas opiniões políticas, que incluíam uma recusa total em participar da manifestação de justiça social que varreu muitos esportes globais a partir de 2020.

Hening alegou em seu processo que ela “apoia a justiça social e acredita que vidas negras importam”, mas acrescentou que não poderia oferecer seu apoio especificamente à organização Black Lives Matter, dizendo que discordava de muitos de seus princípios básicos, incluindo sua busca por desfinanciar a polícia.

Ela acrescentou que estava “atacado verbalmente” por Adair no intervalo durante um jogo em setembro de 2020, depois que ela optou por permanecer de pé enquanto uma chamada ‘declaração de unidade’ era lida em voz alta antes do início do jogo.

Hening também afirmou que saiu da equipe logo em seguida devido ao “campanha de abuso e retaliação.”

Em uma audiência de dezembro, o juiz federal Thomas Cullen se recusou a arquivar o processo depois de descobrir que o tempo de jogo de Hening diminuiu após a disputa.

Adair, no entanto, argumentou que outros dois jogadores que optaram por não se ajoelhar antes dos jogos continuaram jogando com o time.

“No final das contas, Adair pode convencer um júri de que esta decisão do técnico foi baseada apenas no jogo ruim de Hening durante o jogo UVA, mas o tribunal, vendo as evidências sob a luz mais favorável a Hening, não pode chegar a essa conclusão por uma questão de direito.”, disse Cullen.

Referindo-se às regras, Adair foi ao Twitter para dizer que está satisfeito com a conclusão do assunto e que ele foi inocentado de qualquer irregularidade – embora não tenha feito referência à quantia de $ 100.000 concedida a Hening.

“Estou satisfeito por o caso contra mim ter sido encerrado e estou livre para seguir em frente sem fazer nada de errado”, escreveu ele no Twitter.

“É lamentável, mas essa provação foi sobre uma decepção e desacordo sobre o tempo de jogo. Hoje, temos clareza de que esse caso não tinha legitimidade e, sem provas, a verdade prevaleceu”, acrescentou Adair.