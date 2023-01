Sauditas abrem exceção à regra do casamento para Ronaldo — CMIO Esportes

O craque português assinou recentemente o maior contrato da história do futebol com o Al Nassr

O contrato de alto nível de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr, da Arábia Saudita, não é apenas o contrato individual mais caro da história do futebol, mas também vem com o bônus adicional de permitir que ele contorne algumas das regras rígidas do país quando se trata de casais não casados ​​vivendo. juntos na mesma residência.

Ronaldo, de 37 anos, assinou um contrato de dois anos e meio no final de dezembro com a equipe da Saudi Pro League, com um salário anual estimado em cerca de £ 175 milhões por ano (US$ 212 milhões).

A companheira de longa data do jogador português, a modelo espanhola nascida na Argentina, Georgina Rodriguez, esteve ao lado de Ronaldo em sua apresentação chamativa na semana passada e deve se juntar a ele em Riad ao lado de seus cinco filhos, dois dos quais ele teve com Rodriguez.

No entanto, a entrada inicial de Ronaldo na vida saudita veio com um obstáculo: as rígidas leis islâmicas que proíbem expressamente “coabitação sem contrato de casamento.”

Mas, de acordo com dois especialistas jurídicos sauditas que falaram com o TYC Sports da Espanha, o governo saudita concordou em abrir uma exceção para Ronaldo e Rodriguez devido à intriga global e ao aumento do perfil que a contratação de Ronaldo pelo Al Nassr trouxe ao futebol saudita.

“Embora as leis do reino ainda proíbam a coabitação sem um contrato de casamento, as autoridades recentemente começaram a fechar os olhos e não processar mais ninguém.”, disse um.

“Embora essas leis sejam usadas quando há um problema ou um crime.”

O outro acrescentou: “Hoje as autoridades sauditas não interferem mais nesse assunto – para os expatriados – ainda que a lei proíba a coabitação sem casamento.”

Apesar de sua situação de vida não ser um problema, acredita-se que o status de Rodriguez como estrangeira solteira represente um obstáculo para ela obter um visto para morar no país.

Uma possível solução seria o Al Nassr, ou até mesmo as autoridades do futebol saudita, patrocinar seu pedido de visto.

Outra seria Rodriguez obter um visto de turista de um ano, embora isso termine bem antes do contrato de Ronaldo com o Al Nassr expirar.

Mas, dado o aparente desejo dos sauditas de fechar os olhos a quaisquer complicações legais trazidas pela transferência de Ronaldo para seu país, parece que tais obstáculos provavelmente serão temporários.