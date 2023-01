Jogadores positivos para Covid devem competir no Aberto da Austrália – CMIO Esportes

Os jogadores do Aberto da Austrália podem competir mesmo que tenham Covid-19, disseram os organizadores do torneio. A postura contrasta fortemente com as medidas rigorosas impostas nas duas últimas edições do evento.

O presidente-executivo da Tennis Australia, Craig Tiley, disse na segunda-feira que qualquer pessoa que não se sinta bem seria recomendada a permanecer em casa, mas que não haveria testes obrigatórios para os jogadores. Em vez disso, o ônus recairá sobre eles em relatar quaisquer testes positivos de Covid no Grand Slam de abertura da temporada em Melbourne.

“Potencialmente haverá jogadores que irão competir com a Covid” Tiley disse em comentários compartilhados pelo The Age. Ele acrescentou que a situação seria semelhante à do críquete, onde uma recente partida de destaque contou com um jogador que continuou a competir apesar de ter testado positivo para o Covid-19.













“Só queríamos seguir o que está acontecendo atualmente na comunidade,” Tiley acrescentou. “Demos um passo adiante ao fazer uma recomendação sobre ficar longe quando você estiver doente, e nossa equipe médica … continuará monitorando isso, com os jogadores individualmente também”.

Os jogadores do Aberto da Austrália do ano passado foram submetidos a testes regulares para Covid em meio a outras medidas de controle. O torneio estava atolado em polêmica antes mesmo de começar, quando o nove vezes campeão masculino Novak Djokovic foi deportado devido à sua situação vacinal. Desde então, Djokovic teve uma proibição de visto de três anos anulada pelo governo australiano e marcou seu retorno ao país ao ganhar um título da ATP Tour em Adelaide no domingo.

O sorteio principal do evento deste ano começa em Melbourne Park no dia 16 de janeiro, quando Djokovic estará novamente entre os favoritos para disputar o título masculino. Os representantes russos incluem a dupla masculina do top 10, Andrey Rublev, que será o quinto cabeça-de-chave, e o duas vezes finalista do Aberto da Austrália, Daniil Medvedev, que este ano será o sétimo cabeça-de-chave.

A competição masculina viu a retirada oficial do atual número um do mundo Carlos Alcaraz com lesão neste fim de semana, enquanto a feminina perdeu a bicampeã Naomi Osaka, cuja ausência foi confirmada no domingo.