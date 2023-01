Equipe da NFL sob fogo para celebração do CPR (VIDEO) – CMIO Esportes

O Pittsburgh Steelers foi acusado de fazer pouco caso do incidente envolvendo Damar Hamlin.

O Pittsburgh Steelers, da NFL, sentiu a ira dos comentaristas da mídia social depois que uma comemoração particularmente de mau gosto durante sua vitória contra o rival Cleveland Browns se tornou viral no domingo.

Faltando 38 segundos para o fim do que foi uma vitória abrangente de 28 a 14 para o Pittsburgh sobre seus rivais da AFC North, o linebacker do Steelers, Alex Highsmith, rompeu a linha defensiva do Browns e dispensou o quarterback Deshaun Watson – mas como Highsmith estava deitado de costas, um companheiro de equipe se aproximou dele e pareceu simular a aplicação de RCP para ele.

Isso aconteceu poucos dias depois que o segurança de Buffalo Bills, Damar Hamlin, desmaiou durante um jogo televisionado globalmente após sofrer uma parada cardíaca, exigindo cerca de dez minutos da técnica de RCP que salva vidas no campo antes de ser transportado para um centro médico próximo em estado crítico.

O incidente levou a uma manifestação de pesar dentro da liga quando as atualizações sobre o destino de Hamlin começaram a chegar.

Felizmente, a condição do jogador de 24 anos parece ter melhorado significativamente e ele recuperou a capacidade de respirar de forma independente, enquanto sua função neurológica parece ilesa – ele até falou com seus companheiros de equipe do Bills via FaceTime após a vitória contra o New England Patriots no domingo. .

Mas, mesmo com as atualizações positivas sobre Hamlin filtradas, muitos fãs da NFL deixaram clara sua objeção à celebração inoportuna dos Steelers.

“Grite para os Steelers por escolherem literalmente a PIOR festa de sack possível esta semana”, escreveu um fã online.

“Classless Steelers com a celebração do CPR”, disse outro.

“Duvido muito que eles estivessem zombando do que aconteceu, mas sim, muito surdo e com má ótica aqui”, escreveu um terceiro.

É improvável, porém, que o próprio Hamlin fique muito preocupado com a situação – especialmente depois que seu time do Bills garantiu a segunda cabeça de chave na AFC em sua vitória contra o Patriots como Josh Allen e companhia. tentar conquistar a primeira vitória de Buffalo no Super Bowl.