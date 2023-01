Estrela da NFL recebe alta do hospital após parada cardíaca – CMIO Esportes

Damar Hamlin continuará sua recuperação de uma lesão com risco de vida em Buffalo

– O safety Damar Hamlin, do Buffalo Bills, recebeu alta do centro médico de Cincinnati, no qual estava sendo tratado, após sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da NFL televisionado nacionalmente há uma semana.

Hamlin, 24, foi descrito como “indo bem” poucos dias depois de desmaiar e seu coração parar após um ataque pesado contra o wide receiver do Cincinnati Bengals, Tee Higgins.

Ele recebeu mais de dez minutos de RCP para salvar vidas em campo enquanto seus companheiros observavam, muitos deles em lágrimas, antes de ser levado às pressas para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati.

Ele acordou dias depois e se comunicou com a equipe médica e sua família, além de enviar uma mensagem aos colegas de equipe do Bills via FaceTime, aliviando as preocupações de que ele pudesse ter sofrido sérios danos cerebrais durante o incidente.

Voltei para casa em Buffalo hoje com muito amor no coração. 🫶🏾 Ver o mundo se unir ao meu redor no domingo foi realmente uma sensação incrível. O mesmo amor que todos vocês me mostraram é o mesmo amor que pretendo colocar de volta no mundo n mais. Maior que o futebol! 🫶🏾 — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 9 de janeiro de 2023

Grato pelo cuidado incrível que recebi na UCMC. Feliz por estar de volta em Buffalo. Os médicos e enfermeiras do Buffalo General já me fizeram sentir em casa! 🏩🫶🏾. — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 9 de janeiro de 2023

Houve mais desenvolvimentos positivos em relação à recuperação de Hamlin depois que ele foi removido de um ventilador no centro médico de Ohio, com os médicos dizendo que eles são “em êxtase” em quão bem ele respondeu ao tratamento.

O Dr. William Knight disse que Hamlin estava bem de saúde, enquanto outro, Dr. Timothy Pritts, disse: “Continuamos em êxtase com sua recuperação”.

“Voltei para casa em Buffalo hoje com muito amor no coração”, Hamlin twittou na segunda-feira.

“Assistir o mundo se unir ao meu redor no domingo foi realmente uma sensação incrível.

“O mesmo amor que todos vocês me mostraram é o mesmo amor que pretendo colocar de volta no mundo (e) mais. Maior que o futebol!”

Ele acrescentou em uma mensagem separada: “Grato pelo cuidado incrível que recebi na UCMC. Feliz por estar de volta em Buffalo.

“Os médicos e enfermeiras do Buffalo General já me fizeram sentir em casa!”

“Isso é certamente um milagre.” Aqui está a reação do técnico do Bengals, Zac Taylor, à alta de Damar Hamlin de um hospital de Cincinnati e à recuperação de Damar. (através da@Bengals) pic.twitter.com/6oVcLmMGYN — Ben Baby (@Ben_Baby) 9 de janeiro de 2023

Enquanto isso, o técnico do Bengals, Zac Taylor, parecia emocionado quando foi informado durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira que Hamlin havia sido liberado do Centro Médico da Universidade de Cincinnati.

“Sabe, isso é inacreditável… Isso não foi nem uma semana atrás,” ele disse.

“Deus é grande, ele faz milagres. Isso é certamente um milagre, sem dúvida.

“Você não pode dizer o suficiente, as pessoas que responderam na cena jogam com ele sua melhor chance de fazer isso.”