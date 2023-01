Grupo de direitos das mulheres pede que chefe do UFC renuncie – CMIO Esportes

O grupo de direitos das Mulheres Legislativas da Califórnia pediu a renúncia do presidente do UFC, Dana White, em uma carta aberta dirigida à Endeavour, controladora do UFC, após a divulgação de um vídeo que o mostrava agredindo a esposa em uma boate no México na véspera de Ano Novo.

A carta, dirigida ao CEO da Endeavor, Ari Emanuel, pede a “remoção imediata do Sr. White como presidente do UFC” e é co-assinado por 18 senadores estaduais e 33 deputadas que compõem o grupo de defesa das mulheres políticas.

“O chefe de uma grande organização esportiva não pode alegar ser pela segurança das mulheres enquanto um vídeo dele agredindo a esposa continua circulando online sem uma resposta sua”, afirma a carta.

“A hipocrisia é espantosa. Já é suficiente.”

O breve videoclipe publicado originalmente online pelo TMZ mostra White, 53, envolvido em uma discussão acalorada antes de sua esposa, Anne, dar um tapa nele.

White imediatamente retalia e dá um tapa em suas costas antes que os dois sejam separados por espectadores.

Abordando o incidente logo depois ao TMZ, White admitiu que os dois estavam fortemente embriagados e pediu desculpas por suas ações, dizendo que há “sem desculpas” por seu papel no incidente.

Sua esposa Anne também disse ao TMZ em uma declaração separada que o incidente foi isolado e que White não agiu dessa maneira anteriormente.

A Endeavor, assim como a ESPN, parceira de transmissão do UFC, ainda não abordou formalmente a filmagem, com o California Legislative Women’s Caucus descrevendo sua falta de comentários como sendo “penetrante e preocupante.”

White, por sua vez, recentemente promoveu o lançamento de um novo programa, Dana White’s Power Slap League, que a emissora TBS adiou para 18 de janeiro, data de lançamento originalmente prevista para 11 de janeiro.