Ovechkin estabelece recorde da NHL para os russos – CMIO Esportes

A estrela do Washington Capitals alcançou mais um marco em uma temporada cheia de recordes

Alexander Ovechkin acrescentou outro recorde ao seu nome na noite de domingo, quando a estrela do Washington Capitals participou de seu 1.317º jogo na NHL, estabelecendo um novo marco para os jogadores russos.

Embora Ovechkin tenha terminado o jogo sem um gol na vitória do Capitals por 1 a 0, ele abriu novos caminhos ao ultrapassar Alexei Kovalev como o maior artilheiro de todos os tempos da Rússia na elite da liga norte-americana.

Kovalev jogou 1.316 jogos no total durante seu tempo na NHL desde o início dos anos 1990 até 2013, a maioria dos quais no New York Rangers, Pittsburgh Penguins e Montreal Canadiens. Em terceiro lugar entre os russos na NHL está Sergei Fedorov com 1.248 jogos, a maioria deles no Detroit Red Wings, embora ele também tenha jogado com Ovechkin no Capitals antes de deixar a liga em 2009.













Ovechkin tem uma franquia desde que estreou no Washington em 2005 e ainda está forte aos 37 anos. novo contrato de cinco anos com os capitais no verão de 2021.

O marco de Ovechkin no domingo é o mais recente de uma série de marcos nesta temporada. O capitão do Washington passou para o segundo lugar na lista de gols de todos os tempos da NHL em dezembro, quando marcou pela 802ª vez na liga, ultrapassando o grande canadense Gordie Howe. Desde então, Ovechkin aumentou essa contagem sete vezes, e à frente dele está apenas Wayne Gretzky com 894 gols.

No domingo, na Capital One Arena, a equipe de Ovechkin ficou em dívida com um gol do zagueiro sueco Erik Gustafsson e uma derrota do goleiro Darcy Kuemper – que fez 38 defesas – para dar a vitória sobre os Blue Jackets.

Em seguida para as capitais é uma viagem para o Philadelphia Flyers na noite de quarta-feira. Depois de um início de temporada indiferente, os Capitais ganharam força e estão 13-2-2 em seus últimos 17 jogos, colocando-os em terceiro lugar na Divisão Metropolitana.