Estrela em ascensão do MMA morre aos 18 anos – CMIO Esportes

A sensação do MMA, Victoria Lee, morreu aos 18 anos, de acordo com sua irmã e titular do peso átomo do ONE Championship, Angela Lee.

Escrevendo no Instagram, Angela Lee disse que sua irmã mais nova morreu em 26 de dezembro e que ela e toda a sua família, que também inclui outro destaque do ONE Championship, Christian Lee, estão arrasados ​​com a perda.

Nenhuma explicação foi dada para sua morte.

Apelidada de ‘The Prodigy’, Victoria Lee fez jus ao seu apelido ao correr para um início de 3-0 em sua carreira profissional de MMA, apesar de ser a lutadora mais jovem na lista do ONE Championship.

Ela fez sua estreia pela organização de Cingapura em fevereiro de 2021, lutando mais duas vezes naquele ano – terminando todas as três lutas antes do final do segundo round – mas não competia desde uma vitória por nocaute técnico em setembro de 2021 contra Victoria Souza.

“Ela se foi muito cedo e nossa família ficou completamente devastada desde então”, escreveu Angela Lee online.

“Sentimos falta dela. Mais do que tudo neste mundo. Nossa família nunca mais será a mesma. A vida nunca será a mesma.

“Victoria foi a alma mais linda que já existiu. Ela era a melhor irmãzinha do mundo. A melhor filha, a melhor neta e a melhor madrinha/tia para Ava e Alia.

“Sentimos muito a sua falta irmã. Mais do que você jamais poderia perceber. Estamos todos quebrados. Porque um pedaço de você estava em cada um de nós e quando você partiu, esses pedaços foram arrancados de nós.

“Nós nunca seremos os mesmos.”

Angela Lee já havia afirmado que acreditava que sua irmã mais nova era a lutadora mais talentosa da família e que rapidamente superaria suas próprias conquistas no esporte – e até mesmo as de Christian Lee, que é o campeão dos leves e meio-médios da organização.

“Estou com o coração partido pela morte de Victoria Lee”, escreveu Chatri Sityodtong, CEO do ONE Championship, online.

“Conheci Victoria quando ela tinha 11 anos. Eu a vi florescer ao longo dos anos como uma artista marcial e um ser humano. Sempre me lembro de pensar como ela era sábia, atenciosa e altruísta além de sua idade.

“Claro, ela era um extraordinário prodígio das artes marciais mesmo naquela época, mas eu pude ver que ela era muito mais do que isso..”