Chelsea chega a acordo para Portugal, craque da Copa do Mundo – mídia – CMIO Esportes

O Chelsea, que está em dificuldades na Premier League, fechou um acordo para contratar o internacional português João Félix, de 23 anos, por empréstimo do Atlético de Madrid, da La Liga, de acordo com vários relatórios.

O Chelsea, que foi derrotado por 4 a 0 pelo campeão inglês Manchester City no jogo da FA Cup no domingo, teve um desempenho muito inferior desde que um consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly garantiu a propriedade do clube londrino em um acordo multibilionário do ex-proprietário Roman Abramovich em maio.

O novo técnico Graham Potter, que substituiu o técnico vencedor da Liga dos Campeões Thomas Tuchel em setembro, ainda não identificou um artilheiro comprovado em Stamford Bridge, com as contratações de verão Raheem Sterling e Pierre-Emerick Aubameyang marcando coletivamente apenas nove vezes até agora nesta temporada .

E enquanto o clube tenta conter seu declínio, que o deixou atolado na décima posição na Premier League, além de ter sido eliminado de ambas as competições da copa nacional, relatos indicam que eles se moveram para trazer João Félix para galvanizar a linha de frente do clube. .

O Atlético de Madrid fez de Félix o quinto jogador mais caro da história quando se mudou do Benfica para a capital espanhola aos 19 anos em 2019 por um valor de £ 113 milhões (US$ 138 milhões).

Os críticos de Felix diriam que ele teve um desempenho inferior na Espanha, principalmente devido ao seu preço gigantesco, marcando 34 vezes em 131 partidas – embora outros sugiram que os rumores de uma rixa com o técnico do Atlético, Diego Simeone, contribuíram para sua relativa falta de gols.

Ele foi visto mais recentemente na Copa do Mundo da FIFA no Catar, onde era parte integrante dos planos do ex-técnico Fernando Santos, marcando seu primeiro gol na Copa do Mundo na vitória de Portugal por 3 a 2 sobre Gana.

Ele também deu duas assistências na goleada de 6 a 1 de sua equipe sobre a Suíça.

Foi relatado que o Chelsea pagará £ 8,8 milhões (US $ 10,7 milhões) para emprestar Felix até o final da temporada inglesa, e que não há cláusula para comprá-lo permanentemente como parte do acordo.

Acredita-se que o Chelsea também esteja no mercado para vários outros jogadores na janela de transferências de janeiro, com o meio-campista vencedor da Copa do Mundo do Benfica, Enzo Fernandez, vinculado, assim como o ala ucraniano Mykhailo Mudryk, do Shakhtar Donetsk.

Os Blues já contrataram o zagueiro francês Benoit Badiashile, o atacante marfinense David Datro Fofana e o jovem meio-campista brasileiro Andrey Santos nos últimos dias.