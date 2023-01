Ex-Real Madrid ‘Galáctico’ anuncia aposentadoria — CMIO Esportes

O ex-astro do Real Madrid e do Tottenham Hotspur, Gareth Bale, confirmou sua aposentadoria do futebol aos 33 anos.

O galês, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol quando se mudou para o Real Madrid em 2013, foi visto mais recentemente no cenário mundial no Catar, onde foi o capitão do País de Gales em sua tentativa malsucedida de sair do Grupo B da Copa do Mundo da FIFA. . Ele marcou o único gol de sua equipe no torneio de pênalti contra os Estados Unidos.

Ele havia representado recentemente o time da Major League Soccer, Los Angeles FC, mas fez apenas 13 partidas desde que assinou um contrato de 12 meses em junho.

“Após consideração cuidadosa e cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e do futebol internacional”, Bale escreveu em um comunicado de mídia social na segunda-feira.

“Sinto-me incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Ele realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida. O mais alto dos pontos altos em 17 temporadas, que será impossível de replicar, não importa o que o próximo capítulo tenha reservado para mim.

“Aos meus clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid e finalmente LAFC. Todos os meus gerentes e treinadores anteriores, equipe de bastidores, companheiros de equipe, todos os fãs dedicados, meus agentes, meus amigos e familiares incríveis, o impacto que vocês tiveram é imensurável.

“Eu sigo em frente com antecipação para a próxima fase da minha vida. Um tempo de mudança e transição, uma oportunidade para uma nova aventura…”

Bale, nascido em Cardiff, estreou no time de Southampton em 2006 antes de ser transferido para o Tottenham Hotspur em 2007. Ele ganhou destaque em White Hart Lane, tornando-se um dos alas mais bem avaliados do mundo – levando o Real Madrid a adicioná-lo ao seu ‘Galáctico ‘ classifica em 2013.

Foi na Espanha que Bale conquistou incríveis cinco títulos da Liga dos Campeões, além de três títulos da La Liga. Sua passagem pela capital espanhola talvez seja mais lembrada por seu impressionante gol contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2017-18.

No cenário internacional, Bale conquistou o recorde de 111 internacionalizações pelo País de Gales – além de marcar mais gols do que qualquer internacional galês antes dele, 44.

Ele foi crucial para a jornada do País de Gales para as semifinais da Eurocopa de 2016, além de ser um membro importante da seleção nacional que se classificou para a Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar, tornando-se o primeiro jogador a capitanear o País de Gales no torneio desde 1958.