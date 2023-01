Ás do tênis é investigado por suposto certificado falso da Covid – mídia – CMIO Esportes

Camila Giorgi está sob investigação por supostamente apresentar um certificado de documento de vacinação falsificado antes do Aberto da Austrália

A tenista italiana Camila Giorgi está sendo investigada pela polícia de seu país por alegações de que ela apresentou um certificado falso de vacinação contra a Covid-19 para disputar torneios ao longo de 2022, incluindo o Aberto da Austrália.

De acordo com reportagem do jornal italiano La Repubblica, a médica de Giorgi, Daniela Grillone, alegou que a tenista não foi vacinada e que ela pediu ao médico um atestado falso de Covid-19.

Grillone foi acusado pela polícia italiana em fevereiro por ‘vacinar’ mais de 100 pessoas com um soro falso e fornecer documentos que afirmavam que o sujeito estava em conformidade com a vacina. Ela cooperou com os investigadores, dizendo-lhes que sua cirurgia foi inundada com pedidos de vacinas falsas por membros do público.

“A família Giorgi está em tratamento comigo há muito tempo”, disse Grillone em entrevista ao jornal diário Corriere del Veneto.

“Camila Giorgi sofria com o chamado cotovelo de tenista. Pouco antes do início do verão, ela veio pedir a possibilidade de obter atestados falsos de todas as vacinas obrigatórias, assim como da vacina Covid.

“Posso confirmar com absoluta certeza que nenhuma das vacinas contra a família Giorgi foi realmente administrada. Não recebi nenhum pagamento nesse caso.

“Estou profundamente chateado e arrependido pela minha ação.”

Se as alegações forem verdadeiras, isso significaria que Giorgi teria descumprido os regulamentos de vacinas antes do Aberto da Austrália do ano passado, onde foi eliminada na terceira rodada pelo eventual vencedor Ash Barty.

Ela também disputou três torneios nos Estados Unidos no ano passado, incluindo o US Open, apesar da vacinação ser obrigatória para entrar no país.

Atualmente, Giorgi está na Austrália, onde deve disputar o Aberto da Austrália, que começa em Melbourne no dia 16 de janeiro.

O tenista mais bem classificado, Novak Djokovic, foi deportado da Austrália no ano passado após infringir as regras de vacinação do país – mas desde novembro, a vacinação contra a Covid-19 não é mais necessária para entrar na Austrália.

No entanto, de acordo com o Departamento de Assuntos Internos da Austrália, se for descoberto que uma pessoa falsificou documentos oficiais, ela continua a ser elegível para deportação.

A WTA, entretanto, diz que está ciente da investigação que está sendo realizada pela polícia italiana.

“Estamos cientes das alegações e estamos monitorando a situação e quaisquer investigações que possam ser feitas”, disseram eles em um comunicado.