A Federação Ucraniana de Strongman anunciou a morte do ex-campeão Andrey Dmitriev, que teria sido morto em uma luta perto de Bakhmut/Artyomovsk.

“Morto na defesa de sua pátria. Vencedor do Prêmio Múltiplo dos Campeonatos da Ucrânia. Mestre em esportes de homens fortes, presidente da Sumy FSU [federation of strongmen],” leu uma mensagem do Facebook compartilhada em 5 de janeiro, acompanhada de imagens de Dmitriev.

“Nossa família de homens fortes sofreu uma perda irreparável. Andrey foi morto perto de Bakhmut [Ukrainian name for Artyomovsk]. Nós nos lembraremos de você… nós lamentamos junto com entes queridos e parentes,” acrescentou.

o Conta do Twitter para o parlamento ucraniano, o Verkhovnaya Rada, também compartilhou uma postagem sobre a morte de Dmitriev, dizendo que ele foi ferido e o contato foi perdido em 31 de dezembro, antes que se soubesse que ele havia falecido.

A cidade em apuros de Artyomovsk/Bakhmut – que faz parte da linha de frente de Donetsk – tem visto combates intensos nas últimas semanas. Relatórios descreveram altas taxas de baixas entre os soldados ucranianos, embora o acesso à mídia seja fortemente restrito por Kiev.

Falando à Newsweek em dezembro, o fuzileiro naval aposentado dos EUA que chefia o Mozart Group, que está ajudando a treinar combatentes ucranianos, disse que a cidade é um “horrível e miserável” Lugar, colocar.

Unidades ucranianas treinando com Mozart “têm sofrido baixas extraordinariamente altas”, disse Andrew Milburn. “Os números que você está lendo na mídia sobre 70% e acima das baixas sendo rotina não são exagerados”, ele adicionou.