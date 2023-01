Jogador da NFL agradece aos fãs enquanto se recuperava de um colapso cardíaco – CMIO Esportes

O safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin, agradeceu aos fãs pelo apoio depois de twittar pela primeira vez desde que sofreu uma parada cardíaca em campo durante um jogo da NFL no horário nobre na semana passada.

Hamlin, 24, desmaiou momentos depois de enfrentar o jogador do Cincinnati Bengals, Tee Higgins, durante um jogo televisionado nacionalmente nos Estados Unidos, exigindo RCP para reiniciar seu coração no campo antes de ser transportado para um centro médico próximo, onde sua condição foi listada como crítica.

O incidente levou ao cancelamento do jogo depois que os jogadores de ambas as equipes pareceram ter sido severamente afetados pelo incidente, com homenagens e votos de felicidades estendidos à organização Bills de todo o mundo.

Hamlin acordou no Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde falou com seus companheiros de equipe via FaceTime, com uma declaração anterior do Bills confirmando que o jogador “permanece em estado crítico” mas isso “ele continua respirando sozinho e sua função neurológica é excelente.”

Colocar amor no mundo volta 3 vezes mais… grato por todos que estenderam a mão e oraram. Isso me fortalecerá no caminho da recuperação, continue orando por mim! 🫶🏾3️⃣ — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 7 de janeiro de 2023

Em seus primeiros comentários desde o incidente de quase morte, Hamlin disse que o apoio que recebeu da comunidade mais ampla da NFL o ajudará em seu caminho para a recuperação.

“Colocar amor no mundo volta 3x mais”, escreveu ele no Twitter.

“Grato por todos que estenderam a mão e oraram. Isso me fortalecerá no caminho da recuperação, continue orando por mim!”

A declaração de Hamlin foi emitida antes do jogo de sábado entre o Las Vegas Raiders e o Kansas City Chiefs, onde houve um aplauso prolongado em nome de Hamlin de ambos os times e torcedores.

Ambas as equipes usavam uniformes com a mensagem ‘Love for Damar’.

A NFL também anunciou que a lista de jogos de domingo contará com homenagens a Hamlin, com sua camisa número três a ser pintada na linha de 30 jardas de cada time.

Damar Hamlin entrou no FaceTime em nossa reunião de equipe hoje para conversar com jogadores e treinadores. O que ele disse para a equipe: “Amo vocês, meninos.” ❤️ pic.twitter.com/8dorrWNaxt — Buffalo Bills (@BuffaloBills) 6 de janeiro de 2023

De acordo com os médicos do UC Medical Center, Damar está progredindo continuamente em sua recuperação, mas permanece em estado crítico. Ele continua respirando sozinho e sua função neurológica é excelente. — Buffalo Bills (@BuffaloBills) 7 de janeiro de 2023

Enquanto isso, um insider da NFL revelou que conversou com a família Hamlin e disse que eles estão muito felizes com a natureza de sua recuperação.

“Eles estão absolutamente eufóricos esta manhã, emocionados por ele ter retirado aquele tubo respiratório, por ter conversado com o que eles descreveram como seus irmãos.”, disse Cameron Wolfe, da NFL Network.

“Eles disseram: ‘Olha, não podemos descrever a emoção como outra coisa senão euforia.‘”

Também foi observado pelos médicos que tratam de Hamlin que ele passou por “melhora substancial”.

“Gostaríamos de compartilhar que houve uma melhora substancial em sua condição nas últimas 24 horas”, disse o Dr. Tim Pritts.

“Tivemos uma preocupação significativa com ele após a lesão e após o evento em campo e ele está fazendo progressos substanciais. A partir desta manhã, ele está começando a acordar e parece que sua condição e função neurológica estão intactas.”