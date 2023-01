Número um do mundo desiste do Aberto da Austrália — CMIO Esportes

O Aberto da Austrália não terá o número um do mundo masculino neste ano, depois que o espanhol Carlos Alcaraz anunciou que será forçado a perder o torneio devido a uma lesão.

Alcaraz, de 19 anos, confirmou a notícia aos torcedores em um comunicado nas redes sociais no sábado, pouco mais de uma semana antes do sorteio principal do torneio começar em Melbourne Park, em 16 de janeiro.

“Quando eu estava no meu melhor na pré-temporada, contraí uma lesão por causa de um movimento casual e não natural no treinamento” Alcaraz escreveu no Twitter. “Desta vez é o músculo semimembranoso da minha perna direita.

“Tenho trabalhado muito para chegar ao meu melhor nível pela Austrália, mas infelizmente não poderei jogar. É difícil, mas tenho que ser otimista, me recuperar e olhar para frente. Nos vemos no Aberto da Austrália em 2024.”

Alcaraz também perderá o evento Kooyong Tennis Classic em Melbourne, que ele planejava apresentar como um aquecimento para o Aberto da Austrália. Sua ausência no Grand Slam de abertura do ano significa que o compatriota Rafael Nadal deve se tornar o melhor cabeça-de-chave do torneio.













Alcaraz ascendeu ao primeiro lugar do mundo depois de ganhar o primeiro título de Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos em setembro. Ele se tornou o jogador mais jovem a alcançar o feito desde que o ranking ATP foi introduzido em 1973.

No entanto, Alcaraz sofreu uma lesão no final de 2022 depois de se aposentar das quartas de final do Masters de Paris com uma ruptura abdominal em novembro e, em seguida, perder as finais da ATP em Torino.

Os organizadores do Aberto da Austrália responderam à notícia de sua desistência respondendo nas redes sociais: “Lamentamos não poder vê-lo este ano @carlosalcaraz Desejamos-lhe uma rápida recuperação. Vejo você de volta à quadra em breve.

Nadal, de 36 anos, entrará no sorteio masculino em Melbourne como o atual campeão, depois de derrotar o russo Daniil Medvedev em um jogo épico de cinco sets na final do ano passado. O recorde de nove vezes vencedor do torneio, Novak Djokovic, estará de volta para disputar o título após sua infame deportação há 12 meses atrás devido à sua situação de vacina.

Djokovic, de 35 anos, teve a proibição de visto de três anos derrubada pelo governo australiano e já está de volta ao país e competindo no Adelaide International, onde enfrenta Medvedev nas semifinais no sábado. Medvedev, duas vezes finalista do Aberto da Austrália, de 26 anos, deve ser o russo com a classificação mais alta no sorteio e entrará no evento como o número sete do mundo.