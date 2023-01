Médicos atualizam estrela da NFL após colapso em campo – CMIO Esportes

Damar Hamlin está mostrando ‘melhora substancial’, de acordo com informações do Centro Médico da Universidade de Cincinnati

O safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin, está acordado e capaz de se comunicar enquanto continua sua recuperação da parada cardíaca que sofreu durante o jogo contra o Cincinnati Bengals na noite de segunda-feira.

Hamlin, 24, desmaiou no Paycor Stadium no primeiro quarto do jogo depois de fazer um tackle. Ele foi reanimado em campo e transportado para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde a equipe atualizou sua condição na quinta-feira.

Um dos médicos que trata Hamlin, Timothy Pritts, disse que o jogador ainda não consegue falar, mas pode mover as mãos e os pés e se comunicar por escrito. De acordo com Pritts, Hamlin perguntou se seu time, o Bills, havia vencido o jogo da noite de segunda-feira, levando-o a responder: “A resposta é sim, Damar, você venceu. Você ganhou o jogo da vida.”













Enquanto Hamlin ainda é considerado gravemente doente, ele mostrou sinais de “melhoria substancial” disseram os médicos, com sua pergunta sobre o resultado do jogo ser um sinal de que “não apenas as luzes estão acesas, mas ele está em casa.”

O colega médico William Knight elogiou a resposta da equipe médica dos Bills na noite de segunda-feira, quando eles correram para ajudar Hamlin antes que ele recebesse RCP em campo. “Tem sido um caminho longo e difícil nos últimos três dias… Ele fez uma melhora notável,” Knight disse, conforme citado pela ESPN.

Hamlin permanece em um ventilador em terapia intensiva, e é muito cedo para especular sobre quanto tempo uma recuperação completa pode levar – ou se isso é possível – acrescentaram os médicos.

“Quando falamos de neurologicamente intacto, é um termo muito grosseiro de grandes movimentos motores e comandos seguidos,” disse Knight. “Quando falamos sobre as coisas mais finas que nos tornam humanos – cognição, emoção, fala, linguagem, etc – estamos ansiosos para aprender mais sobre isso em breve.”

A NFL confirmou na quinta-feira que cancelou o jogo Bengals-Bills, o que significa que não será retomado ou repetido. Cincinnati estava liderando por 7–3 quando a ação foi adiada.

O comissário da NFL, Roger Goodell, disse que foi um “semana muito difícil” mas que a liga foi encorajada pelas melhorias na condição de Hamlin e pelo “jornada de apoio e cuidado” que o jogador e sua família receberam.

Os Bills estão se preparando para o último jogo da temporada regular contra o New England Patriots no domingo, enquanto o Bengals enfrenta o Baltimore Ravens no mesmo dia. Os Bills e os Bengals estão lutando contra o Kansas City Chiefs pela cabeça-de-chave na Conferência de Futebol Americano, o que daria a eles um adeus na primeira rodada dos playoffs.