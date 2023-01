Ícone do futebol italiano morre aos 58 anos — CMIO Esportes

O futebol está de luto pela perda do ex-atacante da Itália, Juventus e Chelsea, Gianluca Vialli, que morreu aos 58 anos após uma batalha contra um câncer no pâncreas. Vialli havia deixado o cargo de técnico adjunto da seleção italiana em dezembro, alegando a necessidade de tratamento adicional.

O Chelsea estava entre os inúmeros clubes que prestaram homenagem a Vialli nas redes sociais depois que sua morte foi anunciada na sexta-feira, escrevendo: “Você fará falta para muitos. Uma lenda para nós e para todo o futebol. Descanse em paz.”

Em outro lugar, a federação italiana anunciou que um minuto de silêncio será feito em homenagem a Vialli antes das partidas deste fim de semana, enquanto o primeiro-ministro Giorgia Meloni prestou homenagem em uma mensagem no Twitter.

“Não esqueceremos seus gols, seus lendários chutes de bicicleta, a alegria e a emoção que você deu a toda a nação naquele abraço com Mancini após a vitória no Campeonato Europeu. Mas não vamos esquecer acima de tudo o homem. A Deus Gianluca Vialli, o Rei Leão em campo e na vida”, escrevi Meloni.

Vialli teve uma carreira estelar que começou no clube de sua cidade natal, Cremonese, antes de ingressar na Sampdoria e depois na Juventus – conquistando o título da Serie A e a glória europeia em ambos os clubes, incluindo a conquista da Liga dos Campeões com a Juve em 1996.

Vialli mudou-se para o Chelsea no mesmo ano e ajudou o time a vencer a FA Cup em sua primeira temporada. Mais tarde, ele foi nomeado jogador-técnico, função na qual guiou o clube de Stamford Bridge ao sucesso na FA Cup e na Copa da Liga, além de vencer a Copa dos Vencedores das Copas da UEFA de 1998 e a SuperTaça Europeia.

A nível internacional, Vialli fez 59 jogos pela Itália, marcando 16 vezes. Ele jogou nas edições de 1986 e 1990 da Copa do Mundo, bem como no Campeonato Europeu de 1988.

Vialli assumiu a equipe de bastidores do amigo e ex-companheiro de equipe Roberto Mancini com a seleção italiana antes da Euro 2020. A dupla levou a Itália ao título do torneio, onde derrotou a Inglaterra na final em Wembley na disputa de pênaltis .

Vialli foi inicialmente diagnosticado com câncer de pâncreas em 2017 e mais tarde foi liberado. No entanto, sofreu uma recaída em 2021, pouco depois do triunfo europeu da Itália. Vialli estava sendo tratado em um hospital de Londres no momento de sua morte e deixa sua esposa e duas filhas.

Além de uma carreira em que foi um artilheiro prolífico, Vialli será lembrado por seu carisma como treinador e sempre que apareceu como comentarista em estúdios de TV.