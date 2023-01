Ronaldo não está convocado para a primeira partida desde a transferência para a Arábia Saudita — CMIO Esportes

A estrela portuguesa foi apresentada pelo Al Nassr esta semana, mas não jogará na sexta-feira

Cristiano Ronaldo não foi convocado para o Al Nassr para a primeira partida da equipe saudita desde que a estrela portuguesa foi anunciada como sua nova contratação em um contrato recorde nesta semana.

Ronaldo não estava entre os jogadores do treinador Rudi Garcia lista de jogos para a reunião da Saudi Pro League com o Al Tai em Riad na sexta-feira. O jogo foi adiado por 24 horas depois que fortes chuvas na quinta-feira causaram problemas elétricos no estádio Mrsool Park do clube.

Não ficou claro se Ronaldo estaria disponível para fazer sua estreia com a equipe, com o atacante sujeito a uma suspensão de duas partidas imposta pela Federação Inglesa por um incidente durante sua passagem pelo Manchester United, quando ele deu um tapa em um celular da mão. de um jovem fã.

Houve informações conflitantes sobre se a proibição impediria Ronaldo de jogar esta semana, com alguns relatos afirmando que o Al Nassr poderia estar disposto a pagar qualquer multa que surgisse como resultado da violação da sanção apoiada pela Fifa.













Em outro lugar, a AFP informou na quinta-feira que a estreia de Ronaldo foi potencialmente prejudicada pela necessidade do Al Nassr de liberar espaço em sua equipe devido aos limites de jogadores estrangeiros.

“O Al Nassr ainda não o inscreveu porque não há vaga para jogador estrangeiro. um funcionário do clube não identificado foi citado como tendo dito. “Um jogador estrangeiro deve sair para registrar Ronaldo, seja vendendo ou rescindindo o contrato por mútuo consentimento.”

Ronaldo, 37 anos, indicou que deseja começar com sua nova equipe o mais rápido possível, depois de assinar um contrato de dois anos e meio que supostamente valerá até € 200 milhões (US $ 210 milhões) por temporada uma vez os direitos comerciais são considerados.

Diz-se que a casa de 25.000 lugares do Al Nassr, Mrsool Park, está esgotada para a partida contra o Al Tai, mas os fãs provavelmente só conseguirão vislumbrar Ronaldo entre as arquibancadas e precisarão esperar para vê-lo em ação.

Ronaldo foi apresentado aos fiéis do Al Nassr em uma cerimônia chamativa na terça-feira, onde se descreveu como um “único” jogador que se juntou ao clube em um “único” negócio que se acredita ser um recorde no futebol mundial.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro teve seu contrato rescindido no Manchester United em novembro, em meio às consequências de uma entrevista incendiária com a personalidade da TV Piers Morgan, na qual Ronaldo criticou várias figuras em Old Trafford, incluindo o técnico Erik ten Hag.

Ronaldo rejeitou as sugestões de que sua mudança para a liga saudita sinaliza o fim de sua carreira, argumentando: “Na Europa, meu trabalho está feito. Ganhei tudo e joguei nos clubes mais importantes da Europa. Este é um novo desafio.”

Depois de enfrentar o Al Tai na sexta-feira, o Al Nassr enfrenta o rival Al Shabab no sábado, 14 de janeiro, e enfrenta o Al Ettifaq no fim de semana seguinte.