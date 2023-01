Rússia não usará uniformes da gigante alemã de roupas esportivas – oficial – CMIO Esportes

Seleção fará troca da Adidas, segundo a Federação Russa de Futebol (RFU)

A Federação Russa de Futebol (RFU) terá um novo fornecedor de uniformes para as seleções depois de trocar a gigante alemã de roupas esportivas Adidas, de acordo com o presidente da RFU, Aleksandr Dyukov. A etapa encerrará mais de uma década de cooperação contínua entre os dois lados.

“Podemos dizer com confiança que em 2023 não teremos um kit da Adidas. Dyukov disse no sábado, conforme citado pela TASS. “Quando haverá um novo parceiro? no primeiro trimestre [of 2023]. Estamos negociando no momento – haverá um novo patrocinador técnico.”

A Adidas fornece uniformes às seleções russas desde 2008, substituindo um acordo anterior com a Nike. A RFU anunciou um novo acordo com a Adidas em agosto de 2021, que vigoraria até 2026.













No entanto, o acordo foi suspenso em março após o lançamento da campanha militar de Moscou na Ucrânia. Além de suspender sua cooperação com a RFU, a Adidas fechou todas as suas lojas na Rússia.

A seleção masculina russa ainda usava uniformes Adidas para amistosos internacionais contra o Quirguistão em setembro e o Tadjiquistão e o Uzbequistão em novembro.

As seleções russas foram banidas das competições oficiais da UEFA e da FIFA em todos os níveis desde 28 de fevereiro, depois que as organizações agiram por recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI). As sanções privaram a seleção masculina russa da chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e eles já foram retirados do sorteio das eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Em meio às proibições, houve propostas para que a RFU deixasse a UEFA e ingressasse em sua contraparte asiática, a AFC, embora dirigentes do futebol russo tenham anunciado em dezembro que estabeleceriam um grupo de trabalho ao lado da UEFA em um esforço para encontrar um caminho de volta à competição pela Rússia. times.