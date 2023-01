Djokovic derruba Medvedev na semifinal — CMIO Esportes

Novak Djokovic ampliou sua vantagem no confronto direto sobre o rival russo Daniil Medvedev com uma vitória por dois sets na semifinal do Adelaide International no sábado.

Um impressionante Djokovic superou um susto de lesão para vencer a disputa por 6-3 6-4 em uma hora e 30 minutos. Ele agora se move para a final no evento de quadra dura ATP 250 no sul da Austrália, onde enfrentará o americano Sebastian Korda.

O torneio em Adelaide é visto como um preparativo para o Aberto da Austrália no final de janeiro, e a semifinal entre Djokovic e Medvedev colocou dois dos favoritos ao título do Grand Slam um contra o outro no que previsivelmente acabou sendo um evento fascinante.

Foi o cabeça-de-chave Djokovic quem garantiu a vantagem no primeiro set, quebrando no quarto jogo para abrir uma vantagem de 3 a 1 após Medvedev cometer uma dupla falta no break point. O sérvio mais tarde salvou um break point em seu próprio saque para avançar por 5-2 antes de fechar o set.

Djokovic, 35, havia deixado a quadra para tratamento no final do set com o que parecia ser um problema no tendão da coxa esquerda. No entanto, ele ganhou a iniciativa no segundo set, quando Medvedev cometeu uma dupla falta no break point novamente para permitir que seu rival abrisse uma vantagem de 4–3.

Houve uma luta titânica no jogo seguinte, quando Djokovic salvou dois break points para mover 5-3 na frente – como Medvedev foi acusado por alguns online de parecer questionar a lesão de seu oponente luta.

O russo então produziu um jogo de serviço brilhante para se manter na partida, mas não conseguiu evitar que Djokovic encerrasse a vitória no jogo seguinte.

A vitória significa que Djokovic tem uma vantagem de 9 a 4 sobre Medvedev em suas partidas de carreira. Isso inclui vitórias nas últimas quatro ocasiões em que se enfrentaram – embora uma delas tenha visto Medvedev se aposentar devido a lesão quando se enfrentaram em Astana, em outubro.

Djokovic minimizou a extensão de sua própria lesão em Adelaide, dizendo após a partida: “Não foi nada muito grave. Se fosse, eu não seria capaz de continuar, então tentei com [a] tempo limite médico, alguns anti-inflamatórios e meio que se acomodou depois de alguns jogos.

Djokovic será fortemente cotado para conquistar seu primeiro título em 2023 – naquela que será sua 131ª final na carreira – quando enfrentar Korda, de 22 anos, em Adelaide, no domingo. O americano conquistou uma vitória fácil quando o rival japonês Yoshihito Nishioka na semifinal, com Nishioka se aposentando enquanto um caía.

Além disso, Djokovic terá como objetivo alcançar o recorde de dez títulos do Aberto da Austrália quando a ação começar em Melbourne em 16 de janeiro. Djokovic está de volta à Austrália após seu escândalo de deportação no ano passado, com o governo anulando a proibição de visto de três anos imposto quando ele foi expulso em uma briga por causa de seu status de vacina contra a Covid.

Medvedev, de 26 anos, foi finalista derrotado nos últimos dois anos no Aberto da Austrália, e o ex-número um do mundo deve enfrentar este ano em Melbourne Park.