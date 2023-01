Chefes do futebol francês anunciam decisão sobre o técnico Deschamps — CMIO Esportes

Didier Deschamps renovou seu contrato como técnico da seleção francesa até o verão de 2026, foi confirmado pela Federação Francesa de Futebol (FFF) no sábado. Se ele cumprir a duração do acordo, Deschamps estará no cargo por 14 anos.

“A Federação Francesa de Futebol e Noel Le Graet, seu presidente, têm o prazer de anunciar a extensão de Didier Deschamps à frente da seleção da França até julho de 2026”, disse. ler uma declaração.

“Deschamps tem um histórico excepcional à frente da seleção com 89 vitórias, 28 empates e 22 derrotas em 139 partidas… Sob sua liderança, a seleção da França conquistou a Copa do Mundo de 2018, a Liga das Nações de 2021, chegou à final de Euro 2016 e Copa do Mundo de 2022.”













A FFF acrescentou que Deschamps contrataria os serviços do assistente técnico Guy Stephan, do técnico de goleiros Franck Raviot e do preparador físico Cyril Moine.

A prorrogação para Deschamps, de 54 anos, ocorre apesar de sua equipe ter sofrido uma decepção na Copa do Mundo no Catar no mês passado, onde foi derrotada pela Argentina nos pênaltis na final após um jogo emocionante terminar em 3 x 3.

Deschamps, que foi o capitão da França na Copa do Mundo como jogador em casa em 1998, disse que seu foco agora se voltará para a Eurocopa de 2024 na Alemanha. “Temos prazos importantes pela frente, a caminho da qualificação para o Euro 2024… Podem contar comigo e com toda a equipa para garantir que a equipa da França se mantém ao mais alto nível internacional”, disse. Deschamps foi citado como tendo dito no site da FFF.

Deschamps pode ter alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo à sua disposição, incluindo nomes como Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain. O atacante deixou o Catar com a Chuteira de Ouro como artilheiro e se tornou o segundo jogador da história a fazer um hat-trick em uma final de Copa do Mundo, ao anotar a tríplice coroa contra a Argentina.

Dada a variedade de talentos nas fileiras francesas, alguns acusaram Deschamps de ser excessivamente conservador com sua abordagem tática. Outros, no entanto, apontarão para seu histórico de vitórias na Copa do Mundo e na Liga das Nações, e levaram a França a uma curta distância de mais glória no Catar e na Euro 2016.