Djokovic triunfa no retorno da Austrália (VÍDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic conquistou seu primeiro título de simples do ano no início do domingo, quando sobreviveu a um ponto do campeonato contra o americano Sebastian Korda para ganhar sua 92ª coroa em nível de turnê no Adelaide International.

Mas o sérvio, um grande favorito entrando no Aberto da Austrália deste mês, certamente não fez tudo do seu jeito. Ele foi forçado a voltar da beira da derrota no segundo set para finalmente reivindicar a vitória por 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4 em um confronto gigantesco que durou mais de três horas.

Djokovic, talvez sentindo os efeitos de uma lesão na perna esquerda que o incomodou durante a vitória da semifinal de sábado contra o russo Daniil Medvedev, elogiou a eficácia de Korda na linha de base depois, com o plano de jogo do americano aparentemente projetado para testar a mobilidade do sérvio à distância.

De fato, o jogo destemido de Korda quase rendeu a maior vitória de sua carreira em 5-6 no segundo set. No entanto, mesmo depois de ganhar uma posição de 30-40, ele não conseguiu despachar Djokovic, que acabou abrindo caminho no desempate e chegou ao terceiro set decisivo.

Com o ímpeto a seu favor, Djokovic resistiu a qualquer outra tentativa de revidar e quebrou o saque de Korda em 5 a 4 na decisão, acabando com a resistência do americano.

“Torneio incrível, esforço incrível hoje”, disse ele depois.

“Eu provavelmente diria que você estava mais perto da vitória hoje do que eu”, acrescentou, dirigindo-se ao adversário.

“Foi decidido em um ou dois tiros, um ou dois pontos. Azar hoje, mas o futuro é brilhante para você, então continue, e você é um jogador incrível. Bom trabalho.”

A vitória de Djokovic ocorre às vésperas do Aberto da Austrália, evento no qual é nove vezes campeão, e um ano depois de sua polêmica deportação pelas autoridades de imigração australianas por descumprir os protocolos de vacinação contra a Covid-19 que vigoravam no país. Tempo.

O retorno do sérvio a Down Under, ele admitiu, o deixou imaginando que tipo de reação ele receberia do público, mas Djokovic disse que estava muito grato pela maneira como foi recebido.

“Foi uma semana incrível e vocês a tornaram ainda mais especial. Para mim estar aqui é um presente, definitivamente,” ele disse.

“Dei tudo hoje e durante toda a semana para poder colocar as mãos no troféu.

“O apoio que recebi nos últimos dez dias é algo que acho que não experimentei muitas vezes na minha vida, então muito obrigado [to] todos por terem comparecido a cada partida.”

A vitória empata Djokovic com o antigo rival Rafael Nadal pelo maior número de títulos individuais masculinos da era Open, com 92, atrás apenas de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109).

Se ele conquistasse a décima vitória no Aberto da Austrália neste mês, empataria com Nadal no maior número de vitórias em Grand Slam, com 22.