Khabib se afasta do MMA — CMIO Esportes

O ex-campeão dos leves do UFC, Khabib Nurmagomedov, está prestes a se afastar das artes marciais mistas para sempre depois que o ícone russo compartilhou um post no Instagram que parecia sugerir que ele não atuará mais como treinador no esporte que já dominou como competidor.

Khabib, 34, foi 29-0 em uma carreira profissional invicta que o levou à supremacia leve do UFC e derrotou alguns dos maiores nomes das artes marciais mistas, como Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaethje, antes de anunciar sua aposentadoria como um ativo lutador logo após sua vitória contra o lutador americano Gaethje em outubro de 2020.

Mas agora parece que sua carreira de treinador florescente também terá um fim prematuro, depois que Nurmagomedov postou uma mensagem nas redes sociais na qual agradeceu seus parceiros de treinamento por seus esforços em 2022 e disse que sua decisão é “apenas para o melhor.”

“Fechando o ano”, ele escreveu via tradução: “Cuidem-se irmãos. O ano certamente acabou sendo muito movimentado e bem-sucedido. Espero que minha decisão seja apenas para o melhor, um grande abraço a todos. Obrigada. Você foi um grande motivo para o meu sucesso no esporte.”

O desejo de Khabib de se afastar do MMA também foi confirmado por Javier Mendez, seu técnico de longa data na American Kickboxing Academy em San Jose, Califórnia.

“Ele só não quer perder ser pai”, Mendez disse ao Yahoo Sports sobre Khabib, que tem três filhos.

“Ele conversou comigo cerca de três semanas atrás e me contou sobre seu plano e disse que planejava conversar com a equipe e informá-los sobre sua decisão. Ele está fazendo isso pelos motivos certos. Ele é um homem de família e simplesmente quer passar mais tempo com sua família.”

Se a aposentadoria de Nurmagomedov for oficializada, isso sinalizará o fim de uma carreira de treinador extremamente promissora.

Seus alunos tiveram impressionantes 19-2 em 2022, incluindo a vitória de Islam Makhachev contra Charles Oliveira para reivindicar o título dos leves do UFC, e a ascensão de seu primo Usman Nurmagomedov ao campeonato mundial dos leves do Bellator.

“Khabib aprendeu muito com seu pai e comigo e alguns dos outros grandes treinadores com quem trabalhou, e seus rapazes aprenderam muito com ele”, disse Mendez, referindo-se ao pai de Khabib, Abdulmanap, que morreu em 2020.

“Ele incutiu as coisas que aprendeu com seu pai na nova geração e você pode ver o impacto.

“Ele vai fazer falta? Absolutamente. Isso afetará negativamente a equipe? Isso ainda está para ser visto, mas dado o ótimo trabalho que ele fez treinando seus primos e os outros da equipe, acho que eles estão prontos para seguir em frente e continuar seu legado..”

Esperava-se que Khabib encurralasse o amigo de longa data e parceiro de treinamento Makhachev em sua defesa do título dos leves do UFC contra Alexander Volkanovski em Perth, Austrália, em fevereiro, mas Mendez disse que não sabe se Khabib vai adiar sua aposentadoria como técnico até depois dessa data.