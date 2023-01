Anfitrião dos russos selecionado para NHL All-Star Game – CMIO Esportes

Estrelas do hóquei russo, incluindo Alexander Ovechkin, foram selecionadas entre a lista de 32 jogadores anunciada pela NHL para o All-Star Game de 2023, que acontecerá na Flórida no próximo mês.

A liga confirmou os primeiros nomes na quinta-feira, depois que eles foram escolhidos pelo Departamento de Operações de Hóquei da NHL. Outros 12 jogadores serão adicionados às listas para as quatro decisões da liga após a votação dos torcedores.

Os seis russos já nomeados incluem a estrela do Washington Capitals Ovechkin, que foi selecionado para a final da NHL pela 13ª vez – um recorde da franquia. Ovechkin, 37, continua perseguindo a história nesta temporada depois de passar para o segundo lugar na tabela de pontuação de todos os tempos da NHL, atrás apenas de Wayne Gretzky.

Ovechkin marcou novamente na noite de quinta-feira na goleada de 6 a 2 do Capitals sobre o Columbus Blue Jackets. O gol foi o 809º da carreira de Ovechkin na NHL e o 29º da temporada.













Ovechkin perdeu os últimos três All-Star Games para os quais foi selecionado, optando por sair em 2019 e 2020 em favor de descansar pelo restante da temporada, e foi forçado a sair em 2022 após testar positivo para Covid-19.

Em outra parte da lista para 2023, Ovechkin juntou-se à lista da Divisão Metropolitana pelo ala direito russo Andrei Svechnikov do Carolina Hurricanes e goleiro Igor Shesterkin do New York Rangers – vencedor do Troféu Vezina para o melhor goleiro da NHL na última temporada. Svechnikov, 22, foi selecionado para a final da NHL pela primeira vez, como recompensa por uma temporada em que somou 33 pontos em 38 jogos – além de somar 78 rebatidas.

Na Divisão Atlântico, a russa Nikita Kucherov representará o Tampa Bay Lightning. Kucherov e sua equipe perderam uma histórica ‘três vezes’ de triunfos na Stanley Cup na última temporada, caindo no obstáculo final contra o Colorado Avalanche. Kucherov, 29, continua a impressionar e tem 54 pontos em 37 jogos até agora nesta temporada. Para Kucherov, é a quarta seleção All-Star.

A Rússia tem dois representantes no elenco da Divisão Central. O ala esquerdo Kirill Kaprizov, 25, está desfrutando de uma temporada impressionante no Minnesota Wild, onde estabeleceu recordes da franquia ao acumular 22 gols e 47 pontos no total. Kaprizov fará sua segunda aparição consecutiva no All-Star Game após sua estreia na temporada passada.













O russo Vladimir Tarasenko, 31, também foi incluído na lista da Divisão Central, mas o ala direito do St. Louis Blues provavelmente será substituído após sofrer uma lesão na mão. Tarasenko, no entanto, foi nomeado na lista do All-Star Game pela quarta vez, após seleções em 2015, 2016 e 2017.

Sob o novo formato da NHL, os 12 jogadores restantes para o All-Star Game – um goleiro e dois patinadores para cada divisão – serão selecionados por votação dos fãs. O fim de semana All-Star de 2023 será realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro na FLA Live Arena, que é a casa do Florida Panthers em Sunrise.

A ação contará com o próprio NHL All-Star Game, bem como uma competição All-Star Skills. O All-Star Game será novamente disputado no formato 3 contra 3, em um torneio com equipes de 11 jogadores de cada uma das quatro divisões da liga.