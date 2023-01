Autoridades russas revelam o status dos pagamentos do ‘legado’ da FIFA – CMIO Esportes

O órgão governamental global prometeu US$ 100 milhões à Rússia como parte do ‘legado’ da Copa do Mundo de 2018

A Fifa, entidade que rege o futebol global, está em dia com os pagamentos à Rússia como parte do ‘Fundo Legado’ da Copa do Mundo de 2018, de acordo com a Federação Russa de Futebol (RFU). Foi relatado no início deste ano que os pagamentos foram suspensos após o início do conflito com a Ucrânia.

“No momento, não há atrasos nos pagamentos do programa FIFA Legacy. Os pagamentos são feitos de acordo com o cronograma”, o serviço de imprensa da RFU disse à TASS na sexta-feira.

O dirigente do futebol russo, Maxim Mitrofanov, que na época era diretor de desenvolvimento da RFU, disse em abril que os pagamentos da FIFA foram suspensos. Foi relatado em maio que os fundos eram devidos no valor de US $ 15 milhões e que a Rússia havia recebido 45% dos US $ 100 milhões que haviam sido prometidos.

O comunicado de sexta-feira indica que não há problemas financeiros decorrentes do sucesso da Rússia em sediar a final da FIFA 2018, que foi realizada em 12 locais em 11 cidades-sede e culminou com a França derrotando a Croácia na final no Estádio Luzhniki, em Moscou.













Autoridades russas da Copa do Mundo de 2018, incluindo o chefe do comitê organizador local, Alexey Sorokin, transmitiram sua experiência para ajudar o Catar a se preparar para a edição mais recente do torneio, encerrada no mês passado.

A aparente continuação dos laços financeiros entre a FIFA e a Rússia ocorre depois que Sorokin confirmou em outubro que seu país havia sido totalmente compensado pelo órgão regulador europeu UEFA, após a decisão de remover a final da Liga dos Campeões de 2022 de São Petersburgo como resultado da campanha militar. na Ucrânia.

A UEFA e a FIFA proibiram as seleções russas de suas competições em todos os níveis no final de fevereiro, com essas sanções permanecendo em vigor. No entanto, a RFU anunciou em dezembro que estabeleceria um grupo de trabalho envolvendo a UEFA e, potencialmente, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional (COI) com o objetivo de encontrar um caminho de volta às competições internacionais para as seleções russas.

Foi sugerido que o RFU poderia tentar deixar a UEFA e se juntar ao seu equivalente asiático, o AFC, embora tal passo pareça menos provável após a declaração do RFU no mês passado.