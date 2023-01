Seleção de futebol dos EUA envolvida em escândalo de ‘chantagem’ – CMIO Esportes

A briga envolve o técnico Gregg Berhalter e a família da estrela da seleção nacional Gio Reyna

A seleção masculina de futebol dos EUA continua a lidar com as consequências de um incidente de violência doméstica envolvendo o técnico Gregg Berhalter, bem como alega que um dos maiores ícones do futebol americano, Claudio Reyna, ameaçou expor informações sobre Berhalter em uma briga sobre o tratamento de seu filho na Copa do Mundo no Catar.

Relatórios afirmam que Claudio Reyna disse que iria compartilhar “alegações sobre o passado de Berhalter” em aparente retaliação ao papel limitado dado a seu filho Gio Reyna na Copa do Mundo em novembro e dezembro. Apesar de ser apontado como um dos jovens talentos americanos mais brilhantes, Gio, de 20 anos, atuou em apenas dois dos quatro jogos da seleção americana no Catar, onde foi eliminado nas oitavas de final contra a Holanda.

Claudio Reyna negou ter feito ameaças contra Berhalter, mas admitiu ter contatado o gerente geral da USMNT Brian McBride e o diretor esportivo Earnie Stewart durante a Copa do Mundo para “compartilho minhas frustrações sobre a experiência de meu filho.”

Para agravar a situação, Berhalter deu um golpe velado em Gio Reyna após a Copa do Mundo, revelando que um jogador não identificado quase foi expulso da seleção dos Estados Unidos por uma suposta falta de esforço.

Gio Reyna posteriormente divulgou uma mensagem nas redes sociais reconhecendo que ele era o jogador em questão, mas argumentou que havia “deixar que minhas emoções tomem conta de mim e afetem meu treinamento e comportamento por alguns dias” e mais tarde se desculpou com Berhalter e a equipe.













A briga aumentou ainda mais esta semana, quando a mãe de Gio Reyna, Danielle, confirmou que havia contatado as autoridades do futebol americano em 11 de dezembro para compartilhar detalhes de um incidente de violência doméstica envolvendo Berhalter, que admitiu ter chutado sua agora esposa Rosalind em uma briga. fora de um bar em 1991.

“Achei especialmente injusto que Gio, que se desculpou por agir de forma imatura sobre seu tempo de jogo, ainda estivesse sendo arrastado pela lama quando Gregg pediu e recebeu perdão por fazer algo muito pior na mesma idade”, disse. Danielle Reyna disse em um comunicado na quarta-feira.

Berhalter já havia tentado evitar o escândalo crescente em uma mensagem de mídia social na terça-feira, na qual se desculpou pelo incidente de violência doméstica, mas afirmou que o incidente estava sendo arrastado novamente na tentativa de manchar seu nome.

“Durante a Copa do Mundo, um indivíduo entrou em contato com a US Soccer, dizendo que tinha informações sobre mim que iriam ‘me derrubar’ – um aparente esforço para alavancar algo muito pessoal de muito tempo atrás para encerrar meu relacionamento com a US Soccer”, disse. Berhalter, 49, afirmou em uma longa mensagem compartilhado no Twitter.

“No outono de 1991, conheci minha alma gêmea. Eu tinha acabado de completar 18 anos e era caloura na faculdade quando conheci Rosalind. Uma noite, enquanto bebíamos em um bar local, Rosalind e eu tivemos uma discussão acalorada que continuou do lado de fora. Tornou-se físico e eu a chutei nas pernas.

Berhalter continuou afirmando que depois que ele e Rosalind se reconciliaram, o “lições” ele aprendeu com o incidente “tornou-se a base para um relacionamento amoroso, dedicado e solidário, que honramos e comemoramos com nosso 25º aniversário de casamento no fim de semana passado.”

Danielle Reyna – que era amiga de Rosalind Berhalter na época do incidente violento – contestou essa versão dos eventos e afirmou que Gregg Berhalter havia “minimizar significativamente[d] o abuso na noite em questão.

“Levou muito tempo para eu perdoar e aceitar Gregg depois, mas trabalhei duro para dar-lhe graça e, finalmente, fiz deles e de seus filhos uma grande parte da vida da minha família. Eu teria desejado e esperado que ele desse a mesma graça a Gio. É por isso que a situação atual é tão dolorosa e difícil ”, acrescentou Reyna, que já jogou pela seleção feminina dos Estados Unidos.

Antes do escândalo, as famílias Reyna e Berhalter eram vistas como próximas. Gregg Berhalter e Claudio Reyna são ex-companheiros de equipe da seleção dos Estados Unidos, enquanto suas esposas estavam anteriormente no mesmo time na Universidade da Carolina do Norte.

O contrato de Berhalter como treinador principal do USMNT terminou em 31 de dezembro, depois que ele foi inicialmente colocado no cargo em 2018. O US Soccer anunciou uma investigação independente sobre o incidente de violência doméstica que pode afetar se ele será considerado para uma renomeação.

Enquanto isso, o ex-assistente técnico Anthony Hudson foi colocado no comando do estágio de janeiro da seleção americana na Califórnia e dos amistosos contra Sérvia e Colômbia no final do mês, foi confirmado na quarta-feira.