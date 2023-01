Djokovic prepara confronto com Medvedev – CMIO Esportes

Novak Djokovic enfrentará o russo Daniil Medvedev nas quartas de final do Adelaide International, depois que o sérvio venceu Denis Shapovalov em dois sets nas quartas de final na sexta-feira.

O cabeça-de-chave Djokovic venceu o canadense por 6-3 e 6-4 em uma hora e 55 minutos para marcar um confronto de dar água na boca com Medvedev, que venceu suas quartas de final contra a compatriota Karen Khachanov no início do dia.

“Normalmente, quando você joga com Daniil, você tem que estar pronto para ir longe, fisicamente, mentalmente, em termos de jogo,” Djokovic disse antes da reunião de sábado com o cabeça-de-chave russo número três.

“Ele é definitivamente um dos melhores jogadores do mundo nos últimos cinco anos. Ele se estabeleceu como vencedor de Grand Slam e número um do mundo, então é alguém que respeito muito. Tivemos algumas batalhas incríveis ao longo dos anos e espero outra boa batalha amanhã.”













Djokovic tem uma vantagem de 8-4 sobre Medvedev no confronto direto e venceu nas últimas três ocasiões em que os dois se enfrentaram – mais recentemente em uma disputa épica nas Finais da ATP em Torino, em novembro.

Apesar do status bastante modesto do Adelaide International como um evento ATP 250, ele está sendo usado por nomes como Djokovic e Medvedev como um importante ajuste para o Aberto da Austrália em Melbourne no final de janeiro. Tanto Djokovic quanto Medvedev começaram 2023 com intenção e nenhum deles perdeu um set até agora nesta semana.

Djokovic, 35, voltou para a Austrália depois de ter uma proibição de visto de três anos anulada pelo governo. A proibição foi imposta depois que o 21 vezes vencedor do Grand Slam foi deportado em janeiro passado por causa de seu status de vacina contra a Covid.

Djokovic é um recorde de nove vezes vencedor do Aberto da Austrália e, após sua vitória sobre Shapovalov, ele já acumulou 100 vitórias no país – sofrendo apenas dez derrotas. Medvedev, 26 anos, é duas vezes finalista do Aberto da Austrália e conquistou seu primeiro título da ATP Tour no país em 2018, quando conquistou o Sydney International.